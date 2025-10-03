29
لقاء حاشد لمحامي ساحل كسروان والفتوح.. بازرلي: النقابة ستبقى تعمل على حماية حقوق المودعين
03-10-2025
07:40
عُقد لقاء حاشد لمحامي ساحل كسروان والفتوح في النادي اللبناني للسيارات والسياحة "ATCL".
وأكّد المرشّح عن العضوية ومركز
نقيب المحامين
في
بيروت
إلياس بازرلي، أن "النقابة هي ضمير الوطن، وحضن العدالة، وصوت الناس".
وتطرّق بازرلي إلى أبرز نقاط برنامجه الانتخابي، انطلاقًا من كرامة وصحة المحامي، وعلاقته مع
القضاء
، ومساهمة المحامين في التشريع، ومأسسة النقابة وتحديثها لتكون شفافة ومواكبة للعصر.
وأكد أن من أبرز الأهداف: "إقامة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل مع جناح العدالة، بالتنسيق مع
وزارة العدل
ومجلس القضاء الأعلى، وأن تكون النقابة شفافة بميزانيتها، واستكمال ورشة تحديث
قانون تنظيم
المهنة، وتفعيل اللامركزية، وزيادة الراتب التقاعدي، واستكمال مشروع التحوّل الرقمي، وتعزيز موارد النقابة وتفعيل جباية الموارد الموجودة واجتراح موارد جديدة تُساهم في تغذية صندوق النقابة".
كما شدّد على أن "لصحة المحامي أهمية أساسية، لذلك علينا الاستعانة بأهل الاختصاص لإدارة ومأسسة الملف الصحي".
وتطرّق أيضًا إلى "تفعيل وتطوير معهد المحاماة من أجل مواكبة المحامين المتدرّجين، وخلق برامج تدريب مشتركة مع نقابات عربية وأجنبية، ومواكبة موضوع
الذكاء الاصطناعي
لتسهيل عمل المحامي اليومي".
وأكد في الختام أن "النقابة ستبقى تعمل على حماية حقوق المودعين، والمطالبة بالمحاسبة في قضية انفجار مرفأ بيروت، والمطالبة بكشف مصير المفقودين والمعتقلين في السجون
السورية
".
