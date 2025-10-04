25
أفراح ومناسبات
حفل تكريمي للقضاة الشرعيين الجدد في طرابلس
Lebanon 24
04-10-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام مدير المركز
الاسلامي
-
طرابلس
، الشيخ رامي الفرّي حفلًا تكريميًا للقضاة الشرعيين الجدد في دارة العائلة في طرابلس على شرف رئيس المحاكم الشرعية السنية
العليا
الشيخ
الدكتور محمد
عساف، هنأ فيه الفرّي الجميع متوجهًا أولًا بالمباركة لمفتي الجمهورية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان و رئيس المحاكم القاضي الدكتور
الشيخ محمد
عساف على إتمام هذه المهمة بنجاح تام وشفافية مطلقة.
كما نوّه الحاضرون بالنقلة النوعية من حيث الإدارة والتنظيم، التي يقوم بها الرئيس الشيخ محمد عساف، متمنّين لجميع القضاة التوفيق والثبات والإخلاص لله بكل أعمالهم.
