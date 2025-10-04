Advertisement

أفراح ومناسبات

حفل تكريمي للقضاة الشرعيين الجدد في طرابلس

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1425179-638951816060714824.png
Doc-P-1425179-638951816060714824.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام مدير المركز الاسلامي - طرابلس ، الشيخ رامي الفرّي حفلًا تكريميًا للقضاة الشرعيين الجدد في دارة العائلة في طرابلس على شرف رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ الدكتور محمد عساف، هنأ فيه الفرّي الجميع متوجهًا أولًا بالمباركة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان و رئيس المحاكم القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف على إتمام هذه المهمة بنجاح تام وشفافية مطلقة.
Advertisement

كما نوّه الحاضرون بالنقلة النوعية من حيث الإدارة والتنظيم، التي يقوم بها الرئيس الشيخ محمد عساف، متمنّين لجميع القضاة التوفيق والثبات والإخلاص لله بكل أعمالهم.
مواضيع ذات صلة
في بجه.. لقاء تكريمي للمؤرخ عصام خليفة
lebanon 24
04/10/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان خلال عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: للحفاظ على الوحدة بين جميع اللبنانيين
lebanon 24
04/10/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على قضاة في "الجنائية الدولية"
lebanon 24
04/10/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجا إصلاحيا ومسارا تصحيحياً
lebanon 24
04/10/2025 22:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الدكتور محمد

الشيخ محمد

الشيخ عبد

الجمهوري

الاسلامي

الاسلام

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:51 | 2025-10-04
09:31 | 2025-10-04
08:29 | 2025-10-04
15:21 | 2025-10-03
07:40 | 2025-10-03
06:14 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24