حفل تكريمي للقضاة الشرعيين الجدد في طرابلس

أقام مدير المركز - ، الشيخ رامي الفرّي حفلًا تكريميًا للقضاة الشرعيين الجدد في دارة العائلة في طرابلس على شرف رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ عساف، هنأ فيه الفرّي الجميع متوجهًا أولًا بالمباركة لمفتي الجمهورية دريان و رئيس المحاكم القاضي الدكتور عساف على إتمام هذه المهمة بنجاح تام وشفافية مطلقة.كما نوّه الحاضرون بالنقلة النوعية من حيث الإدارة والتنظيم، التي يقوم بها الرئيس الشيخ محمد عساف، متمنّين لجميع القضاة التوفيق والثبات والإخلاص لله بكل أعمالهم.