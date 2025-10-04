25
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
Lebanon 24
04-10-2025
|
09:31
A-
A+
استضافت أخوية
القديس إغناطيوس
الأنطاكي التابعة لدير سيدة البلمند البطريركي، مجموعة من السيدات من أبرشية أميركا الشمالية واللواتي، يرافقن أعضاء مجلس أمناء الأبرشية في زيارتهم الى
لبنان
.
وكانت مناسبة تعرفت فيها السيدات على رسالة ونشاطات الأخوية، وخاصة في ما يتعلق بالمساعدات الطلابية التي تقدمها في ثانوية سيدة البلمند. هذا وحضرت اللقاء مديرة الثانوية رلى عساف.
وفي الختام، قدم رئيس الدير الأرشمندريت
جورج يعقوب
هدية تذكارية للسيدات، وشكرهن على التبرع الذي قدمنه باسم الأبرشية لصندوق الطلبة في الأخوية.
