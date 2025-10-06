26
متفرقات
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
06-10-2025
09:16
أطلقت جمعية Life Style Vision، بالتعاون مع مؤسسة
رينيه معوض
RMF، مشروعًا تنمويًا في منطقة
عكار
يركز على تمكين المرأة ودعم الأمن الغذائي. ويهدف المشروع إلى تحويل فائض الإنتاج الزراعي إلى منتجات غذائية مجففة قابلة للتخزين والتسويق، ما يقلل الهدر الغذائي ويوفر فرصًا اقتصادية للنساء الريفيات.
ويشمل المشروع تدريب المزارعين والمزارعات على الممارسات الزراعية الصحيحة، الزراعة النظيفة، الحصاد السليم، وتقنيات التجفيف الحديثة للفواكه والخضار والأعشاب، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات. كما يشجع المشروع الزراعة التعاقدية لضمان توفير مدخلات الزراعة بأفضل المواصفات، مما يحافظ على جودة الإنتاج واستمرارية سلسلة القيمة.
وأكدت رئيسة الجمعية ريما
ناصيف
أن "الزراعة ليست مجرد مصدر دخل، بل أسلوب حياة"، مشددة على أهمية ربط النساء بأرضهن من خلال مشاريع تحترم البيئة وتدعم الاقتصاد المحلي.
وقد تم تأهيل موقع المشروع وفق المعايير الفنية المطلوبة، مع إنشاء مشغل للتصنيع الغذائي في
الشيخ محمد
، عكار، يراعي شروط GMP وGHP، ويوفر فرصًا تدريبية للنساء على عمليات التجفيف وتحويل
المنتجات الزراعية
إلى سلع عالية الجودة، لضمان استدامة اقتصادية ومهنية حقيقية.
