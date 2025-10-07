"بالفن خود شمالك".. كتاب لروبير افرنجية ورحلة في نجوم الشمال

Advertisement

أطلق الإعلامي روبير فرنجية مؤخرًا كتابه الخامس بعنوان "بالفن خود شمالك" صرخة الحياة، عن منشورات شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية. يتضمن الكتاب مئة مقالة تتناول سير حياة شخصيات فنية لامعة، من كتاب ومخرجين وممثلين ومنتجين، سواء رحلوا عن عالمنا أو ما زالوا على قيد الحياة، مع التركيز على جذورهم وهويتهم الشمالية. تولى تقديم الكتاب الكاتب شكري أنيس فاخوري، بينما صمّم الغلاف الخارجي الفنان ألبرتو نكد، واهتمت الفنانة مهى خالد بالرسومات الداخلية.يحتوي الكتاب، الذي يبلغ عدد صفحاته 367 صفحة من الحجم الكبير، على تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الشخصيات الفنية التي حاورها فرنجية على مدى 37 عامًا من مسيرته الإعلامية الطويلة، سواء عبر برامجه الإذاعية والتلفزيونية، أو من خلال صفحات مجلة "الشبكة"، و"دار الصياد"، في تجربة غنية تغطي الإعلام الورقي والإلكتروني والخاص والرسمي. يقدم الكتاب تفاصيل متنوعة عن حياة هذه الشخصيات، كواليس البدايات، النجاحات، والإخفاقات، مع إبراز تأثير هويتهم الشمالية في تشكيل مسيرتهم الفنية.تشمل قائمة الأسماء التي سلط الكتاب الضوء عليها نجومًا مثل: سميرة بارودي، شكري أنيس فاخوري، جناح، جورج شلهوب، ميشلين خليفة وشقيقاتها، فرقة أبو سليم، نزار وعمر ميقاتي، أسرة بندلي في والميناء، وفاء طربيه، الفيرا يونس، هيام ونزهة يونس، جورج خباز، عمار شلق، أسرة نعمة في البترون، مروان نجار، جان فياض، سليم حلال، يياريت القطريب، كارلوس في الكورة، ريتا برصونا، ريما رحمة، تانيا فخري في بشري، مدلين طبر، أوديت، أمال، سايد كعدو، السمراني، منير شليطا، ميشال وهبة، جاك واكيم، جورج يمين، سركيس باسيم، بسام بادور في زغرتا، علي دياب، سعيد الماروق، مايز البياع، ماري بشارة في المنية - الضنية، وصولًا إلى محافظة عكار حيث يبرز حضور أسرة الراسي، أسرة الخولي، نزيه يوسف، رودريغ سليمان، وأميل شاهين.ويتميز الكتاب بتوفير باقة واسعة من الصور الخاصة الملونة ضمن كل فصل، إلى جانب وثائق نادرة ومغمورة، ما يمنح القارئ تجربة غنية بصريًا ومعرفيًا. فور استلامه نسخة من الكتاب، عبّر فرنجية عن سعادته عبر حسابه على ، قائلاً: "بعد مخاض جميل أبصر كتابي النور، وفيه كل الأنوار حول نجوم من شمالنا لمعوا وبرزوا وسطعوا على خشبة المسرح وعبر الشاشتين."من المقرر توقيع الكتاب في الصالون الثقافي في كازينو ، بالإضافة إلى فعاليات وندوات في منتديات شمالية قريبة، ليواصل فرنجية من خلال هذا الإصدار رحلة الاحتفاء بالإبداع الفني اللبناني، مع وعود بجزء جديد يغطي مئة شخصية فنية إضافية تستحق الإضاءة والتقدير، بعد إصداره لمجموعة أعمال سابقة مثل "زرعني بأرض لبنان"، و"غابت الشمس"، و"شو أسمك".