Advertisement

متفرقات

"الصحة النفسية وجودة الحياة".. مؤتمر دولي في طرابلس

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1428870-638959595540296192.png
Doc-P-1428870-638959595540296192.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة طرابلس انعقاد مؤتمر دولي محكّم بعنوان "الصحة النفسية وجودة الحياة"، نظّمه مركز جيل البحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة روّاد وبرعاية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية (UNSCIN)، على مدى يومين، بمشاركة واسعة من 58 مؤسسة جامعية وأكثر من 100 أستاذ وخبير من لبنان والعالم العربي.
Advertisement

ناقش المؤتمر العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية وجودة الحياة، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه الإنسان المعاصر. وتطرقت الجلسات إلى التوازن بين العلاج النفسي والتدخلات الحديثة، وتوظيف الابتكارات في خدمة الرعاية النفسية كمدخل لتحقيق السلام المجتمعي والرفاه الإنساني.

وأوصى المشاركون بجملة من النقاط أبرزها:
- دمج الصحة النفسية في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى.
- إنشاء مراكز دعم نفسي مجتمعي في المؤسسات التربوية والجامعية.
- تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والتربوي.
- اعتماد مؤشرات وطنية لقياس جودة الحياة النفسية.
- دمج البعد الروحي والإسلامي في المقاربات النفسية لتحقيق التوازن بين الجسد والعقل والروح.

وفي ختام المؤتمر، دعا المنظمون إلى استمرار البحث العلمي في مجال الصحة النفسية، ونشر الدراسات المتخصصة ضمن سلسلة إصدارات مركز جيل البحث العلمي، دعمًا للحوار الأكاديمي وتطوير المعرفة في العالم العربي.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير العمل خلال مؤتمر عن الصحة النفسية : هي الاساس في كل شيء
lebanon 24
13/10/2025 16:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
lebanon 24
13/10/2025 16:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة عون: "صحتكم النفسية حقكم والقصر الجمهوري بيتكم"
lebanon 24
13/10/2025 16:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"ويبقى المسرح ما بقيت الحياة": مهرجان دولي يعيد إحياء "الكوليزيه" في بيروت
lebanon 24
13/10/2025 16:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

الاتحاد العالمي

الوكالة الوطنية

مناهج التعليم

لبنان وا

الإسلام

التربوي

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:16 | 2025-10-13
05:09 | 2025-10-13
13:06 | 2025-10-12
10:16 | 2025-10-12
06:24 | 2025-10-12
16:26 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24