الإحتفال باختتام مشروع "بساتين".. دعم أكثر من 5700 مزارع ومؤسسة

استضافت سفارة في حفل اختتام مشروع "بساتين" المموّل من الوكالة للتنمية (AFD)، والذي شكّل محطة رئيسية في دعم القطاع الزراعي اللبناني خلال واحدة من أشد الأزمات في تاريخه. فمنذ انطلاقه عام 2022، قدّم المشروع دعمًا مباشرًا لـ 3,544 مزارعًا (من بينهم 1,415 امرأة) و178 رائد أعمال زراعي، و164 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و14 مورّدًا للمدخلات الزراعية، مما أسس لمرحلة جديدة من التحوّل والصمود على المدى .من خلال سلسلة من التدخلات المتنوعة، ساهم المشروع في استعادة الإنتاجية وتمكين الفرص الاقتصادية الشاملة، حيث شملت أبرز النتائج:تدريب 3,544 مزارعًا على الممارسات الزراعية المتكيفة مع المناخ ضمن مدارس الحقول والأعمال الزراعية (FFBS).تدريب المزارعين الـ 3,544 و178 من رواد الأعمال الزراعيين على الثقافة المالية وإدارة الأعمال مع توفير وصول شامل إلى التمويل الصغير.حصول 1,763 مزارعًا على قروض صغيرة مدعومة، مع إمكانية الاستفادة من دورات تمويل جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.منح 47 مؤسسة صغيرة ومتوسطة قروضًا لتوسيع عملياتها.تقديم دعم مادي مباشر إلى 164 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتعزيز أنشطة التصنيع الزراعي، بما في ذلك التحويل والإعداد للتصدير وتحسين الوصول إلى الأسواق (الخدمات اللوجستية، التغليف، سلاسل التبريد).دعم 14 مورّدًا للمدخلات الزراعية لتوسيع أعمالهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.تقديم دعم قانوني لـ 49 عقد إيجار أراضٍ لتعزيز أمن الحيازة، إلى جانب تطوير أدوات قانونية لحماية طويلة الأمد.تطوير تطبيق "إزرع" (IZRAA) لتقديم المساعدة التقنية للمزارعين بشكل فوري عبر الهاتف المحمول.أُقيم الحفل بحضور السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو، واستُهل بكلمة ألقاها جان ساسلاوسكي، مدير البرامج والعمليات والمناصرة في منظمة "كير" فرنسا، تلتها كلمة للسفير. وقد أشاد المتحدثان بصلابة المجتمعات الزراعية ، وأكدا على دور مشروع "بساتين" في تقديم الدعم الإغاثي العاجل والاستثمار الاستراتيجي خلال الأزمة الاقتصادية.وتخلّل الحفل عرض وثائقي نقل أصوات المزارعين المشاركين، حيث شاركوا تجاربهم حول كيف ساهم الدعم المتكامل الذي قدّمه المشروع — من ضمان حقوق الأراضي والوصول إلى التمويل، إلى الأدوات الرقمية وربطهم بالأسواق — في تمكينهم من تجاوز التحديات وبناء سبل عيش مستدامة.كما شهد الحدث جلسات نقاش جمعت صانعي السياسات وخبراء الزراعة وممثلين عن القطاع الخاص، تناولت مواضيع محورية في مستقبل الزراعة اللبنانية، من أبرزها:إصلاح الأراضي وتعزيز أمن الحيازة لصغار المزارعين.توسيع الوصول إلى التمويل الشامل وآليات القروض الصغيرة.التحول الرقمي عبر تبني أدوات إدارة ذكية للمزارع.تقوية سلاسل القيمة، والحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.وأبرز المتحدثون خلال الجلسات نماذج عملية لصغار المزارعين والمؤسسات الذين تمكنوا من رفع إنتاجيتهم، وتقليل الفاقد، والتوسع نحو أسواق ذات قيمة أعلى بفضل هذه الإصلاحات. كما تم التأكيد على أهمية إدماج المرأة ومشاركة الشباب وتعزيز الحوكمة التعاونية، بما يساهم في بناء نظم زراعية أكثر استدامة ومرونة وتنافسية.وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على أن الإرث الحقيقي لمشروع "بساتين" لا يكمن فقط في الدعم الفوري الذي قدمه، بل في الأنظمة المستدامة التي تركها خلفه من تمكين المزارعين وتعزيز دور التعاونيات، إلى ترسيخ الزراعة كأحد الركائز الأساسية في مسار نهوض لبنان الاقتصادي والاجتماعي.