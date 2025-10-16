24
أفراح ومناسبات
الوردي يلون بيروت السبت... و"برباره نصار" ترفع الوعي بسرطان الثدي
Lebanon 24
16-10-2025
|
12:10
A-
A+
ينظم مركز "
برباره نصار
لمرضى السرطان"، برعاية
وزارة الصحة العامة
، يوما توعويا على الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان Pinky Promise، بعد غد السبت في 18 الحالي، في موقف "فوروم دو
بيروت
" - تقاطع
مار مخايل
، من الثانية عشرة ظهرا لغاية السادسة مساء.
كما ستقام مسيرة وردية Marche Rose احتفالا بالناجيات، ووفاء للراحلات ودعما للمصابات عند الرابعة عصرا، تنطلق من المعرض نحو
شارع مار مخايل
ذهابا وإيابا، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، ترافقها الموسيقى الكشفية.
ويضم المعرض أجنحة للمستشفيات والجامعات، إضافة إلى معاينات وفحوص مجانية نصائح طبية وسوق لمنتجات ناجين من السرطان ومأكولات صحية وألعاب، وعروض ونشاطات ترفيهية
لمزيد من التفاصيل، زوروا صفحات
مواقع التواصل الاجتماعي
: Barbara Nassar Association.
