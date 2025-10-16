Advertisement

ينظم مركز " لمرضى السرطان"، برعاية ، يوما توعويا على الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان Pinky Promise، بعد غد السبت في 18 الحالي، في موقف "فوروم دو " - تقاطع ، من الثانية عشرة ظهرا لغاية السادسة مساء.كما ستقام مسيرة وردية Marche Rose احتفالا بالناجيات، ووفاء للراحلات ودعما للمصابات عند الرابعة عصرا، تنطلق من المعرض نحو ذهابا وإيابا، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، ترافقها الموسيقى الكشفية.ويضم المعرض أجنحة للمستشفيات والجامعات، إضافة إلى معاينات وفحوص مجانية نصائح طبية وسوق لمنتجات ناجين من السرطان ومأكولات صحية وألعاب، وعروض ونشاطات ترفيهيةلمزيد من التفاصيل، زوروا صفحات : Barbara Nassar Association.