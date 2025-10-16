Advertisement

أفراح ومناسبات

الوردي يلون بيروت السبت... و"برباره نصار" ترفع الوعي بسرطان الثدي

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:10
A-
A+

Doc-P-1430292-638962387566712980.png
Doc-P-1430292-638962387566712980.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينظم مركز "برباره نصار لمرضى السرطان"، برعاية وزارة الصحة العامة، يوما توعويا على الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان Pinky Promise، بعد غد السبت في 18 الحالي، في موقف "فوروم دو بيروت" - تقاطع مار مخايل، من الثانية عشرة ظهرا لغاية السادسة مساء.
Advertisement

كما ستقام مسيرة وردية Marche Rose احتفالا بالناجيات، ووفاء للراحلات ودعما للمصابات عند الرابعة عصرا، تنطلق من المعرض نحو شارع مار مخايل ذهابا وإيابا، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، ترافقها الموسيقى الكشفية.

ويضم المعرض أجنحة للمستشفيات والجامعات، إضافة إلى معاينات وفحوص مجانية نصائح طبية وسوق لمنتجات ناجين من السرطان ومأكولات صحية وألعاب، وعروض ونشاطات ترفيهية

لمزيد من التفاصيل، زوروا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: Barbara Nassar Association. 
مواضيع ذات صلة
نمط غذائي متوازن يحميك من سرطان الثدي
lebanon 24
16/10/2025 21:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"منضوي الأمل".. حملة أطلقتها زغرتا للتوعية بسرطان الثدي
lebanon 24
16/10/2025 21:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية وردي على قرارات الاعتراف سأتخذه بعد عودتي من الولايات المتحدة
lebanon 24
16/10/2025 21:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
lebanon 24
16/10/2025 21:55:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الصحة العامة

شارع مار مخايل

وزارة الصحة

برباره نصار

مار مخايل

بيروت

رابعة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:42 | 2025-10-16
09:08 | 2025-10-16
04:42 | 2025-10-16
05:38 | 2025-10-15
10:10 | 2025-10-14
09:25 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24