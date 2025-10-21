Advertisement

متفرقات

بلدية جونية وبيروت ماراثون.. سباق للسيدات تحت شعار "شو قصّتك"

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1432104-638966439725270128.png
Doc-P-1432104-638966439725270128.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت بلدية جونية اجتماعًا تشاوريًا مع جمعية بيروت ماراثون لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية لسباق "سبينيس" للسيدات المزمع إقامته يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025، تحت شعار "شو قصّتك".
Advertisement

حضر الاجتماع رئيس المجلس البلدي فيصل إفرام، وأعضاء المجلس، إلى جانب وفد الجمعية برئاسة مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل التعاون لضمان نجاح السباق على كافة المستويات.

وأكد إفرام أن البلدية مستعدة لتوفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح السباق وجعل مدينة جونية وجهة حضارية لاستضافة الفعاليات الرياضية البارزة. من جهتها، أشادت الخليل بتجربة المدينة السابقة في استضافة السباقات واعتبرت السباق فرصة لتفعيل السياحة والاقتصاد المحلي.

كما تم خلال الاجتماع بحث أفكار تحفيزية لمشاركة جميع قطاعات المدينة، وتشجيع الفنادق والمؤسسات السياحية على تقديم عروض خاصة للوافدين من مختلف المناطق، لضمان أن يكون يوم السباق مناسبة مميزة ومشهود لها. وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الطرفين لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بنجاح.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"بيروت ماراتون" أطلقت تحضيرات سباق Spinneys للسيدات بشعار "شو قصتك"
lebanon 24
21/10/2025 16:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون
lebanon 24
21/10/2025 16:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة في بلدة القصيبة تحت شعار "كفى كوارث على طرقات لبنان" تناولت السلامة المرورية
lebanon 24
21/10/2025 16:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
lebanon 24
21/10/2025 16:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

نائب الرئيس

من جهته

الخليل

الرياض

بيروت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
13:07 | 2025-10-20
06:02 | 2025-10-20
16:58 | 2025-10-19
10:34 | 2025-10-19
03:45 | 2025-10-18
12:10 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24