متفرقات
بلدية جونية وبيروت ماراثون.. سباق للسيدات تحت شعار "شو قصّتك"
Lebanon 24
21-10-2025
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت بلدية جونية اجتماعًا تشاوريًا مع جمعية
بيروت
ماراثون لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية لسباق "سبينيس" للسيدات المزمع إقامته يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025، تحت شعار "شو قصّتك".
حضر الاجتماع رئيس
المجلس البلدي
فيصل إفرام، وأعضاء المجلس، إلى جانب وفد الجمعية برئاسة مي
الخليل
ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث ناقش الطرفان تفاصيل التعاون لضمان نجاح السباق على كافة المستويات.
وأكد إفرام أن البلدية مستعدة لتوفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح السباق وجعل مدينة جونية وجهة حضارية لاستضافة الفعاليات الرياضية البارزة. من جهتها، أشادت الخليل بتجربة المدينة السابقة في استضافة السباقات واعتبرت السباق فرصة لتفعيل السياحة والاقتصاد المحلي.
كما تم خلال الاجتماع بحث أفكار تحفيزية لمشاركة جميع قطاعات المدينة، وتشجيع الفنادق والمؤسسات السياحية على تقديم عروض خاصة للوافدين من مختلف المناطق، لضمان أن يكون يوم السباق مناسبة مميزة ومشهود لها. وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الطرفين لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بنجاح.
(الوكالة الوطنية)
