Advertisement

أفراح ومناسبات

يوم يوبيلي لمعلمي التعليم المسيحي في سيدة اللويزة

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1432622-638967381082333368.png
Doc-P-1432622-638967381082333368.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي في لبنان يوما يوبيليا تكوينيا لمعلمي التعليم المسيحي، في إطار سنة اليوبيل التي تعيشها الكنيسة كزمن نعمة وتجدد، وذلك في جامعة سيدة اللويزة - NDU، بمشاركة زهاء 450 معلما ومعلمة من مختلف المناطق والمدارس الرسمية الكاثوليكية والخاصة.
Advertisement

افرام

إستهل اللقاء بصلاة إفتتاحية، جمعت المشاركين في روحانية واحدة، تلتها كلمة ترحيبية من الأمين العام للتعليم المسيحي الخوري داني افرام، وعبر عن امتنانه العميق للحضور، مثنيا بشكل خاص على "رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري الذي استقبل المعلمين في رحاب الجامعة دعما لرسالة التعليم المسيحي".

وقد شدد على "أهمية هذا اللقاء كمساحة للتأهيل والتجدد في الرسالة التربوية والروحية، خصوصا في هذا الزمن اليوبيلي الذي يدعو الكنيسة إلى الإنفتاح والتجدد".

وتوزع المشاركون بعد ذلك على تسعة مشاغل تدريبية تناولت مواضيع حديثة ومتنوعة، منها، التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في خدمة التعليم المسيحي، مقاربات تربوية حديثة لتفعيل الحصص الدينية وأساليب تواصل فعالة مع التلاميذ في عالم متغير.

وأدار هذه المشاغل نخبة من المتخصصين في مجالات التربية والتكنولوجيا واللاهوت، مما أتاح للمعلمين فرصة التفاعل وتبادل الخبرات.

المطران بو نجم

في الختام، احتفل المشاركون برتبة الإرسال التي ترأسها رئيس اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي المطران أنطوان بو نجم، وألقى كلمة مؤثرة حول "دور معلم التعليم المسيحي كخميرة الكنيسة ورسالتها"، مستشهدا بكلام البابا لاون الرابع عشر الذي وصف المعلمين بأنهم "الخميرة التي تعتمد عليها الكنيسة في نشر الإيمان".

وشدد على "أهمية الاتكال على هؤلاء المعلمين في بناء أجيال مؤمنة وواعية، خصوصا في سنة اليوبيل التي تدعو الكنيسة إلى تجديد رسالتها التربوية والروحية".

واختتم اللقاء بلقمة محبة جمعت المشاركين في جو من الأخوة والتضامن، في حضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، الذي نوه بأهمية هذا النوع من اللقاءات في "تعزيز التعاون بين المؤسسات التربوية والكنيسة".

ولفت بيان للجامعة الى ان "يوم التعليم المسيحي هذا كان مناسبة يوبيلية فريدة لتجديد الالتزام بالرسالة وتأكيد أن المعلم المسيحي ليس مجرد ناقل للمعلومات بل شاهد حي على الإيمان ومربي للقلوب والعقول. وفي زمن التحديات، يبقى التعليم المسيحي خميرة رجاء، ورسالة حب، واتكال الكنيسة على من يحملون نور الإنجيل في قلوبهم ويمررونه إلى الأجيال".
مواضيع ذات صلة
في دير سيدة اللويزة... الأباتي رزق يترأس قداس إبراز النذور المؤقتة
lebanon 24
22/10/2025 17:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة اللويزة صعودا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
22/10/2025 17:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحراك المسيحي.. بوصلة ضائعة وسط الخلافات!
lebanon 24
22/10/2025 17:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: المسيحي مدعوّ للشهادة للحق في وجه الظلم والقتل والتجويع والتهجير والإبادة
lebanon 24
22/10/2025 17:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الجامعة

الأمين العام

الدينية

التربوي

الخوري

التزام

روحاني

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:29 | 2025-10-22
09:23 | 2025-10-22
05:50 | 2025-10-22
04:29 | 2025-10-21
13:07 | 2025-10-20
06:02 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24