23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
Lebanon 24
26-10-2025
|
09:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت رعية
الشويفات
للروم الأرثوذكس بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض
الطيب
، بقدّاس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب
الياس كرم
وعاونه في الخدمة الشماس
عمانوئيل المر
. وشارك فيه أبناء الرعية ورعايا مجاورة.
Advertisement
بعد
الإنجيل
المقدّس، ألقى الأب كرم عظة تناول فيها عجيبة طرد الشياطين من الممسوس والساكن بين القبور، فأشار إلى أن "الإنسان الذي يسلك بنور
المسيح
يتخطى الشر، ويتغلب عليه" . كما أشار إلى "فضائل القدّيس ديمتريوس التي يجب أن نتمثل بها ونعيشها ونقتضي بها" .
بعد القداس، فاجأ أعضاء مجلس رعية الشويفات، وأعضاء من حركة الشبيبة
الأرثوذكسية
في الرعية، الأب كرم بقطع قالب حلوى لمناسبة مرور عشرين سنة على سيامته كاهنًا على رعية الشويفات، رافعين لله الدعاء أن تكون سنوه عديدة ومديدة.
وللمناسبة شكر الأب كرم أبناء الرعية على هذه المفاجأة، راجيًا من الله أن "يمنحه صحة النفس وصحة الجسد ليبقى في خدمة أبناء رعية الشويفات والرعايا التي يخدمها ايضًا" .
مواضيع ذات صلة
رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت بعيد ميلاد العذراء مريم
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت بعيد ميلاد العذراء مريم
26/10/2025 22:08:37
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة… هكذا احتفلت ممثلة معروفة بعيد ميلاد زميلها
Lebanon 24
بالصورة… هكذا احتفلت ممثلة معروفة بعيد ميلاد زميلها
26/10/2025 22:08:37
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا الحبيب
Lebanon 24
جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا الحبيب
26/10/2025 22:08:37
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بقعتوتة احتفلت بعيد سيدة النجاة بقداس وسهرة قروية
Lebanon 24
بقعتوتة احتفلت بعيد سيدة النجاة بقداس وسهرة قروية
26/10/2025 22:08:37
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمانوئيل المر
الأرثوذكسية
الياس كرم
الإنجيل
ديمتري
المسيح
تابع
قد يعجبك أيضاً
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
Lebanon 24
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
13:55 | 2025-10-26
26/10/2025 01:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
Lebanon 24
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
12:50 | 2025-10-26
26/10/2025 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود رعت احتفال إعلان صربا "أجمل بلدات لبنان"
Lebanon 24
لحود رعت احتفال إعلان صربا "أجمل بلدات لبنان"
09:21 | 2025-10-26
26/10/2025 09:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"
Lebanon 24
الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"
05:23 | 2025-10-26
26/10/2025 05:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
Lebanon 24
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
12:36 | 2025-10-25
25/10/2025 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
13:55 | 2025-10-26
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
12:50 | 2025-10-26
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
09:21 | 2025-10-26
لحود رعت احتفال إعلان صربا "أجمل بلدات لبنان"
05:23 | 2025-10-26
الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"
12:36 | 2025-10-25
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
09:42 | 2025-10-24
وزارة السياحة تكرّم الفائزين بمسابقة "لبنان من خلال عيونكم"
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 22:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24