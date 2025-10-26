Advertisement

أفراح ومناسبات

رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:38
Doc-P-1434234-638970900276519340.png
Doc-P-1434234-638970900276519340.png photos 0
احتفلت رعية الشويفات للروم الأرثوذكس بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب، بقدّاس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب الياس كرم وعاونه في الخدمة الشماس عمانوئيل المر. وشارك فيه  أبناء الرعية ورعايا مجاورة.
بعد الإنجيل المقدّس، ألقى الأب كرم عظة تناول فيها عجيبة طرد الشياطين من الممسوس والساكن بين القبور، فأشار إلى أن "الإنسان الذي يسلك بنور المسيح يتخطى الشر، ويتغلب عليه" . كما أشار إلى "فضائل القدّيس ديمتريوس التي يجب أن نتمثل بها ونعيشها ونقتضي بها" .

بعد القداس، فاجأ أعضاء مجلس رعية الشويفات، وأعضاء من حركة الشبيبة الأرثوذكسية في الرعية، الأب كرم بقطع قالب حلوى لمناسبة مرور عشرين سنة على سيامته كاهنًا على رعية الشويفات، رافعين لله الدعاء أن تكون سنوه عديدة ومديدة.

وللمناسبة شكر الأب كرم أبناء الرعية على هذه المفاجأة، راجيًا من الله أن "يمنحه صحة النفس وصحة الجسد ليبقى في خدمة أبناء رعية الشويفات والرعايا التي يخدمها ايضًا" .
عمانوئيل المر

الأرثوذكسية

الياس كرم

الإنجيل

ديمتري

المسيح

