رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب

احتفلت رعية للروم الأرثوذكس بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض ، بقدّاس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب وعاونه في الخدمة الشماس . وشارك فيه أبناء الرعية ورعايا مجاورة.بعد المقدّس، ألقى الأب كرم عظة تناول فيها عجيبة طرد الشياطين من الممسوس والساكن بين القبور، فأشار إلى أن "الإنسان الذي يسلك بنور يتخطى الشر، ويتغلب عليه" . كما أشار إلى "فضائل القدّيس ديمتريوس التي يجب أن نتمثل بها ونعيشها ونقتضي بها" .بعد القداس، فاجأ أعضاء مجلس رعية الشويفات، وأعضاء من حركة الشبيبة في الرعية، الأب كرم بقطع قالب حلوى لمناسبة مرور عشرين سنة على سيامته كاهنًا على رعية الشويفات، رافعين لله الدعاء أن تكون سنوه عديدة ومديدة.وللمناسبة شكر الأب كرم أبناء الرعية على هذه المفاجأة، راجيًا من الله أن "يمنحه صحة النفس وصحة الجسد ليبقى في خدمة أبناء رعية الشويفات والرعايا التي يخدمها ايضًا" .