26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
نقابة مصممي الغرافيك وبلدية زحلة نظمتا ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
27-10-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت نقابة مصممي الغرافيك في
لبنان
بالتعاون مع بلدية
زحلة
ورشة عمل في مقر البلدية حول
الذكاء الاصطناعي
وكيفية ملاءمته لخدمة العاملين في التصميم الغرافيكي.
Advertisement
أدار الورشة، بحسب بيان، "طارق الباشا بمهنية وحرفية عالية استجاب معها لجميع متطلبات العمل بالذكاء الاصطناعي، وحضرها عدد من اعضاء
مجلس بلدية زحلة
ومن اعضاء النقابة، وجمع من الطلاب المهتمين"، ونظمتها كريستيل
صعيبي
ابو
زيدان
.
في الختام تم توزيع شهادات على المشاركين.
مواضيع ذات صلة
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
27/10/2025 14:58:42
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة اليونسكو والألكسو: الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية
Lebanon 24
ورشة اليونسكو والألكسو: الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية
27/10/2025 14:58:42
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في جرد القيطع.. ورشة عمل لـ"الاميركية للتكنولوجيا" حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
Lebanon 24
في جرد القيطع.. ورشة عمل لـ"الاميركية للتكنولوجيا" حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
27/10/2025 14:58:42
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين تطلق من صور سلسلة دورات وورش في الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عز الدين تطلق من صور سلسلة دورات وورش في الذكاء الاصطناعي
27/10/2025 14:58:42
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس بلدية زحلة
مجلس بلدية
طارق ال
بو زيد
لبنان
زيدان
صعيبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مؤسسة "أديان" تعيد إحياء يوم التضامن وتكرم المبدعين عبر الحدود
Lebanon 24
مؤسسة "أديان" تعيد إحياء يوم التضامن وتكرم المبدعين عبر الحدود
08:54 | 2025-10-27
27/10/2025 08:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
Lebanon 24
أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
08:22 | 2025-10-27
27/10/2025 08:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية ومؤسسة الحريري
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية ومؤسسة الحريري
05:58 | 2025-10-27
27/10/2025 05:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس الشكر السنوي لـ"كاريتاس" صيدا - الزهراني - النبطية.. المطران الحداد: أنتم في خطّ تعليم الكنيسة
Lebanon 24
قداس الشكر السنوي لـ"كاريتاس" صيدا - الزهراني - النبطية.. المطران الحداد: أنتم في خطّ تعليم الكنيسة
03:23 | 2025-10-27
27/10/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
Lebanon 24
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
13:55 | 2025-10-26
26/10/2025 01:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
08:54 | 2025-10-27
مؤسسة "أديان" تعيد إحياء يوم التضامن وتكرم المبدعين عبر الحدود
08:22 | 2025-10-27
أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين
05:58 | 2025-10-27
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية ومؤسسة الحريري
03:23 | 2025-10-27
قداس الشكر السنوي لـ"كاريتاس" صيدا - الزهراني - النبطية.. المطران الحداد: أنتم في خطّ تعليم الكنيسة
13:55 | 2025-10-26
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
12:50 | 2025-10-26
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24