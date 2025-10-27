Advertisement

أفراح ومناسبات

نقابة مصممي الغرافيك وبلدية زحلة نظمتا ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:41
نظمت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان بالتعاون مع بلدية زحلة ورشة عمل في مقر البلدية حول الذكاء الاصطناعي وكيفية ملاءمته لخدمة العاملين في التصميم الغرافيكي.
أدار الورشة، بحسب بيان، "طارق الباشا بمهنية وحرفية عالية استجاب معها لجميع متطلبات العمل بالذكاء الاصطناعي، وحضرها عدد من اعضاء مجلس بلدية زحلة ومن اعضاء النقابة، وجمع من الطلاب المهتمين"، ونظمتها كريستيل صعيبي ابو زيدان.

في الختام تم توزيع شهادات على المشاركين.
