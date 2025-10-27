مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية ومؤسسة الحريري

Advertisement

وقعت الجامعة الأميركية في ومؤسسة للتنمية البشرية المستدامة، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية والفردية وتسهيل تبادل المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعاون متعدد التخصصات، وذلك انطلاقا من رؤية مشتركة والتزام بتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة بفعالية أكبر في صياغة السياسات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في .أقيم حفل التوقيع ، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري، وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي، الأول لشؤون الإنماء وتطوير الأعمال الدكتور عماد بعلبكي، وممثلين عن الجامعة والمؤسسة.بداية، تحدث الرئيس المشارك والمدير التنفيذي لـمنصة المشورة للجهات الحكومية في الجامعة الأميركيةالدكتور فادي الجردلي ان "هذه الشراكة اعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب، لترجمة المعرفة إلى عمل والأفكار إلى تأثير".ثم تحدثت الحريري وأكدت "أهمية الاستثمار في الشباب وسد الفجوة بين الجامعات والمجتمع لتمكين الشباب من بناء مستقبل أفضل للبنان، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد"، وذكرت كلمات الراحل رئيس الوزراء قائلة، "لا نحتاج شيئًا من أحد–نحن اللبنانيون قادرون على بناء هذا البلد." مشددةً على "موهبة وكفاءة الشباب اللبناني وصلابتهم، لا سيما عند توفير بيئة مستقرة سياسيًا وأمنياً".، أكد ضاوي "إيمان الجامعة الراسخ بأهمية الاستثمار في الشباب كونهم صناع التغيير وقادة الغد"، مشددًا على أن "توقيع هذه المذكرة يشكل أساسًا لتفعيل المبادرات المختلفة المنصوص عليها في هذه الشراكة".اما بعلبكي فسلط الضوء على "التعاون الأمد بين الجامعة الأميركية في بيروت ومؤسسة الحريري"، مشيرًا إلى "سخاء المؤسسة في تقديم المنح الدراسية والتبرعات، بما في ذلك مبادرات مثل كلية رفيق الحريري للتمريض في الجامعة الأميركية، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم الطلاب والمجتمع الأكاديمي الأوسع".وأكدت عميدة كلية العلوم الصحية في الجامعة البروفسورة عبلة سباعي "الأعمال المؤثرة التي تم تنفيذها سابقًا بين مؤسسة الحريري وكلية العلوم الصحية، لا سيما في معسكر التدريب على السياسات (نكست جين) الذي نظمه مركز ترشيد السياسات"، مشيرة إلى "الإسهامات المهمة للطلاب في السياسات والمبادرات المجتمعية".وفي الختام، قدم المدير المؤسس والحالي لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية الدكتور سيمون كشر، لمحة عن مهمة المرصد في تعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة ونشر ثقافة المواطنة، وهو ركيزة أساسية مشتركة مع مؤسسة الحريري وسيشكل أساس التعاون في .وستركز الشراكة على تعزيز القدرات في صياغة السياسات والمشاركة المدنية من خلال معسكرات تدريبية، وورش عمل منظمة، وبرامج توجيهية، بالتعاون مع مركز ترشيد السياسات ومنتدى شباب نهضة لبنان. كما ستعمل على تعزيز البحث متعدد التخصصات والحوار السياسي عبر مراكز الجامعة الرائدة، بما في ذلك مركز ترشيد السياسات، ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ومرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة، ومبادرة ممارسة الأعمال والسياسات، ومنصة المشورة للجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم شراكة التعلم التجريبي من خلال المنح الدراسية، والبرامج التدريبية المشتركة، والتدريب المتبادل، مع تعزيز تبادل المعرفة عبر مبادرات إعلامية وتواصلية مشتركة، والتركيز على نشر المخرجات الأكاديمية للجامعة عبر منصة الحوار والتنمية التابعة لمؤسسة الحريري "إنمائية".وتؤكد هذه الشراكة المؤسستين المشترك بتمكين الشباب، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الادلة، وتقوية منظومة التنمية المستدامة في لبنان.