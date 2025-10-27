أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين

Advertisement

شهد مسرح في بعقلين أمسية موسيقية حملت عنوان "أوتار في موطن النغم"، بدعوة من رئيسة العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس وبالتعاون مع مكتبة بعقلين. قدّمت أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق-عربية وكورال القسم الشرقي عرضاً بقيادة فادي يعقوب، وبمشاركة الصوتين المنفردين كاترين غالي وشربل ، وسط حضور كثيف وتفاعل لافت.في الافتتاح، شكر مدير المكتبة غازي صعب الكونسرفتوار والمايسترو على اختيار بعقلين، معتبراً الأمسية "إشارة اهتمام بالفنون في الجبل ودعماً للمواهب الشابة". من جانبها، أكدت القواس سعي المعهد إلى الوصول إلى كل المناطق، معلنة أن بعقلين ستكون "موقعاً أساسياً لبرامج الكونسرفتوار"، وكشفت خطة إدماج الأوركسترا والأنسامبل في المنهج من التحضيري حتى الماجستير لتوسيع شبكة الفرق في مختلف الفروع، داعيةً الموسيقيين اللبنانيين حول العالم إلى العودة لـ"وصل المقيم بلبنان المغترب عبر الموسيقى".البرنامج تنقّل بين روائع المدرسة الشرقية وأغانٍ لبنانية لوديع الصافي وزكي والأخوين رحباني ووليد غلمية وملحم ، قدّمها العازفون والكورال بمستوى احترافي أظهر دقة التدريب وحسّ الانسجام. الرسالة الأبرز: تثبيت الحضور الثقافي في الجبل وتمكين الجيل الشاب باعتباره رافعة لمشهد موسيقي متجدّد. اختُتمت الأمسية بتصفيق طويل ووعد بمواعيد مقبلة من بعقلين نحو كل مناطق لبنان.