أفراح ومناسبات

أمسية لأوركسترا الشباب في مكتبة بعقلين

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:22
شهد مسرح المكتبة الوطنية في بعقلين أمسية موسيقية حملت عنوان "أوتار الغد في موطن النغم"، بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس وبالتعاون مع مكتبة بعقلين. قدّمت أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق-عربية وكورال القسم الشرقي عرضاً بقيادة المايسترو فادي يعقوب، وبمشاركة الصوتين المنفردين كاترين غالي وشربل سعادة، وسط حضور كثيف وتفاعل لافت.
في الافتتاح، شكر مدير المكتبة غازي صعب الكونسرفتوار والمايسترو على اختيار بعقلين، معتبراً الأمسية "إشارة اهتمام بالفنون في الجبل ودعماً للمواهب الشابة". من جانبها، أكدت القواس سعي المعهد إلى الوصول إلى كل المناطق، معلنة أن بعقلين ستكون "موقعاً أساسياً لبرامج الكونسرفتوار"، وكشفت خطة إدماج الأوركسترا والأنسامبل في المنهج من التحضيري حتى الماجستير لتوسيع شبكة الفرق في مختلف الفروع، داعيةً الموسيقيين اللبنانيين حول العالم إلى العودة لـ"وصل لبنان المقيم بلبنان المغترب عبر الموسيقى".

البرنامج تنقّل بين روائع المدرسة الشرقية وأغانٍ لبنانية لوديع الصافي وزكي ناصيف والأخوين رحباني ووليد غلمية وملحم بركات، قدّمها العازفون والكورال بمستوى احترافي أظهر دقة التدريب وحسّ الانسجام. الرسالة الأبرز: تثبيت الحضور الثقافي في الجبل وتمكين الجيل الشاب باعتباره رافعة لمشهد موسيقي متجدّد. اختُتمت الأمسية بتصفيق طويل ووعد بمواعيد مقبلة من بعقلين نحو كل مناطق لبنان.
