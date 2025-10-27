مؤسسة "أديان" تعيد إحياء يوم التضامن وتكرم المبدعين عبر الحدود

Advertisement

أحيت مؤسسة "أديان" يوم "أديان للتضامن" في المكتبة الشرقية ببيروت بعد انقطاع دام سنتين، وأعلنت أسماء الفائزين بجائزة "أديان للتضامن" للسنوات 2023 و2024 و2025، بحضور الفائزين وعائلاتهم وأصدقاء المؤسسة.بدأ الاحتفال بكلمة رئيسة المؤسسة الدكتورة نايلا ، التي تحدثت عن الانتقال من التضامن الروحي إلى التضامن الإنساني العابر للانتماءات. وتناول البروفسور أهمية التضامن في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، فيما ركز باولو بورجيا على الناشئة عن الإيمان المشترك.تم منح جائزة 2023 لكل من ساند أهل غزة منذ بداية الحرب، وجائزة 2024 للشيخ ربيع لتضامنه مع من بقي في الجنوب اللبناني، أما جائزة 2025 فكانت للدكتور سعد سلوم من لدفاعه عن الأقليات والإثنية وحقوقها. وأكد الفائزون أن التضامن يعكس مسؤولية إنسانية وكرامة مشتركة لكل المجتمعات المهمشة.