مؤسسة "أديان" تعيد إحياء يوم التضامن وتكرم المبدعين عبر الحدود
Lebanon 24
27-10-2025
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت مؤسسة "أديان" يوم "أديان للتضامن" في المكتبة الشرقية ببيروت بعد انقطاع دام سنتين، وأعلنت أسماء الفائزين بجائزة "أديان للتضامن" للسنوات 2023 و2024 و2025، بحضور الفائزين وعائلاتهم وأصدقاء المؤسسة.
بدأ الاحتفال بكلمة رئيسة المؤسسة الدكتورة نايلا
طبارة
، التي تحدثت عن الانتقال من التضامن الروحي إلى التضامن الإنساني العابر للانتماءات. وتناول البروفسور
جوزيف
معلوف
أهمية التضامن في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، فيما ركز
السفير البابوي
المونسنيور
باولو بورجيا على
الأخوة الإنسانية
الناشئة عن الإيمان المشترك.
تم منح جائزة 2023 لكل من ساند أهل غزة منذ بداية الحرب، وجائزة 2024 للشيخ ربيع
قبيسي
لتضامنه مع من بقي في الجنوب اللبناني، أما جائزة 2025 فكانت للدكتور سعد سلوم من
العراق
لدفاعه عن الأقليات
الدينية
والإثنية وحقوقها. وأكد الفائزون أن التضامن يعكس مسؤولية إنسانية وكرامة مشتركة لكل المجتمعات المهمشة.
