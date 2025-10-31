تكريم جورج خباز.. فنان ملتزم وخادم للإنسانية والوطن

Advertisement

كرمت الكندية (LCU) الفنان والمخرج والأستاذ الجامعي خبّاز، بعد استضافته في لقاء حواري استثنائي جمعه بطلاب الجامعة، حيث استمرّ اللقاء لساعتين شكّلتا مساحةً للإلهام والتفكير والإبداع.وبحسب بيان الجامعة، غلب على الأجواء حوار عمبق، وتفاعل كبير، تحدّث خلاله خبّاز، عن محطاتٍ بارزة من مسيرته الغنية في المسرح، التأليف الموسيقي، والتمثيل، متناولًا رؤيته للفن الملتزم ودوره في خدمة الإنسان والوطن.وأكّد أنّ "الفن الملتزم لا يُعلّم الناس ما يفعلون، بل يجعلهم يفكّرون"، مشدّدًا على أنّ "المسرح الحقيقي هو ذاك الذي يُحاكي الوجدان ويزرع الأمل رغم الصعوبات".وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين طرحوا أسئلة متنوّعة تناولت تحدّيات وآفاقه، ودور الفن في التغيير المجتمعي، لتتحوّل الجلسة إلى مساحة فكرية وإنسانية غنية عكست شغف الشباب بالفن وإيمانهم برسالته الثقافية.وفي ختام اللقاء، قدّمت الجامعة درعًا تكريمية للفنان جورج خبّاز تقديرًا لمسيرته المشرقة وإسهاماته في ترسيخ صورة الفن الهادف وصون القيم الثقافية والإنسانية، وذلك بحضور البروفسور الدكتور جلال حلواني، المؤسس الدكتور روني أبي نخله، والمديرة رانيا حبيب.ولفت البيان الى ان اللقاء يندرج في إطار سلسلة النشاطات الثقافية والفنية التي تنظّمها الجامعة لتعزيز التواصل بين الطلاب وروّاد الفكر والإبداع في .