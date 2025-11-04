Advertisement

أفراح ومناسبات

ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة زحلة نظّمت "Café Philosophique" بعنوان "لبنان... شو الحل؟"

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1437921-638978587845993641.jpg
Doc-P-1437921-638978587845993641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
نظّمت ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة زحلة،Café Philosophique  بعنوان "لبنان... شو الحل؟"، في مطعم التلال – بيت الست، بمشاركة طلّاب الصفوف النهائيّة الذين طرحوا خمس مقاربات للحلّ، متبارين حول أولويّة القضاء، والإدارة، والدين، والإعلام، والتربية، وتولّى الإعلاميّون بسام أبو زيد، سمر أبو خليل، ماجد أبو هدير، نورا زعيتر، وربيكا سمعان، تبنّي كلّ محورٍ من هذه المحاور إلى جانب الطلّاب المعنيّين، بعد تحضيرٍ دام قرابة الشهرين.
Advertisement
 
وانقسم النقاش إلى خمس جولات، قدّم خلالها طلّاب الصفوف النهائيّة أفكارهم وحلولهم المقترحة، وتخلّلت الجولات فقراتٌ فنيّة مستوحاة من المحاور المطروحة، وقد شهدت الجلسات مداخلات حادّة وحماسيّة بين الإعلاميّين والطلّاب وبعض أولياء الأمور، عكست عمق التفاعل الفكري وروح التنافس الإيجابي، وأضفى الشاعر حبيب أبو أنطون نكهةً مميّزة على الأمسية من خلال مداخلاته الشعريّة التي تناولت لبنان الوطن، ونالت تصفيق الحاضرين.
 
مواضيع ذات صلة
ميثاق تعاون بين الراهبات الأنطونيات و " كورانيات" لخدمة العجزة والمرضى
lebanon 24
04/11/2025 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الغارات تستهدف كسارة ومجبل للاسفلت والباطون بحسب المعلومات الاولية
lebanon 24
04/11/2025 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
امية لحود قدمت مسرحيتها "قضيتي وطني" على مسرح ثانوية جبيل الرسمية
lebanon 24
04/11/2025 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر زار ثانوية الحدّادين للبنات في طرابلس للتهنئة بفوزها في" تحدّي القراءة العربي"
lebanon 24
04/11/2025 21:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مار يوسف

أبو زيد

القضاء

النقاش

لبنان

زعيتر

المعن

أوليا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
15:30 | 2025-11-03
08:14 | 2025-11-03
03:36 | 2025-11-03
02:58 | 2025-11-03
02:43 | 2025-11-03
02:14 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24