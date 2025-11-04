25
ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة زحلة نظّمت "Café Philosophique" بعنوان "لبنان... شو الحل؟"
Lebanon 24
04-11-2025
|
06:09
A-
A+
نظّمت ثانويّة
مار يوسف
للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة
زحلة
،Café Philosophique بعنوان "
لبنان
... شو الحل؟"، في مطعم التلال – بيت
الست
، بمشاركة طلّاب الصفوف النهائيّة الذين طرحوا خمس مقاربات للحلّ، متبارين حول أولويّة
القضاء
، والإدارة، والدين، والإعلام، والتربية، وتولّى الإعلاميّون بسام
أبو زيد
، سمر أبو خليل، ماجد أبو هدير، نورا
زعيتر
، وربيكا سمعان، تبنّي كلّ محورٍ من هذه المحاور إلى جانب الطلّاب المعنيّين، بعد تحضيرٍ دام قرابة الشهرين.
وانقسم
النقاش
إلى خمس جولات، قدّم خلالها طلّاب الصفوف النهائيّة أفكارهم وحلولهم المقترحة، وتخلّلت الجولات فقراتٌ فنيّة مستوحاة من المحاور المطروحة، وقد شهدت الجلسات مداخلات حادّة وحماسيّة بين الإعلاميّين والطلّاب وبعض أولياء الأمور، عكست عمق التفاعل الفكري وروح التنافس الإيجابي، وأضفى الشاعر حبيب أبو أنطون نكهةً مميّزة على الأمسية من خلال مداخلاته الشعريّة التي تناولت لبنان الوطن، ونالت تصفيق الحاضرين.
