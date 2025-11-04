نظّمت ثانويّة للرّاهبات الأنطونيّات – كسارة ،Café Philosophique بعنوان " ... شو الحل؟"، في مطعم التلال – بيت ، بمشاركة طلّاب الصفوف النهائيّة الذين طرحوا خمس مقاربات للحلّ، متبارين حول أولويّة ، والإدارة، والدين، والإعلام، والتربية، وتولّى الإعلاميّون بسام ، سمر أبو خليل، ماجد أبو هدير، نورا ، وربيكا سمعان، تبنّي كلّ محورٍ من هذه المحاور إلى جانب الطلّاب المعنيّين، بعد تحضيرٍ دام قرابة الشهرين.

وانقسم إلى خمس جولات، قدّم خلالها طلّاب الصفوف النهائيّة أفكارهم وحلولهم المقترحة، وتخلّلت الجولات فقراتٌ فنيّة مستوحاة من المحاور المطروحة، وقد شهدت الجلسات مداخلات حادّة وحماسيّة بين الإعلاميّين والطلّاب وبعض أولياء الأمور، عكست عمق التفاعل الفكري وروح التنافس الإيجابي، وأضفى الشاعر حبيب أبو أنطون نكهةً مميّزة على الأمسية من خلال مداخلاته الشعريّة التي تناولت لبنان الوطن، ونالت تصفيق الحاضرين.