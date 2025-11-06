29
"إلى صفحاتِ القلوب".. كتاب جديد للمطران بولس بندلي
Lebanon 24
06-11-2025
|
02:41
A-
A+
أصدرت تعاونيّة النور الأرثوذكسيّة للنشر والتوزيع (م.م.) ضمن سلسلة "وجوه أرثوذكسيّة معاصرة"، كتابًا جديدًا للمثلث الرحمة المطران بولس بندلي بعنوان: "إلى صفحاتِ القلوب"، تنسيق وتقديم رينيه أنطون.
واشارت تعاونية النور في بيان الى ان "في الكتاب تعلو صرخة راعٍ أحبَّ شعبه حبَّ
المسيح
لشعبه: «صدِّقوا
الإنجيل
وتوبوا» فأتت عظاته كأنفاسِ مَن تماهى مع كلمات الكتاب حتّى صارَ الكلمة حياتَه. من خلالها، يقدّم، لنا، المطران بولس (بندلي) وجهَ
يسوع
الرحوم، الشاخص إلى الضُعفاء، إلى نهوضنا من السقوطِ بالقيامة والفرح. من صُلبِ حياتنا اليوميّة، من تعبِنا ودموعنا وقلوبنا الكسيرة، يُنير لنا الطريقَ إلى الله، وإلى حيث ينتظر المسيح، فينا، أن نفتح له أبوابَ القلوب".
ولفت البيان الى ان " الكتاب، نداءٌ إلى أن نعيش الإنجيل لا أن نردّده. يرفعنا، في رفقةٍ روحيّة، إلى الايمان الحيّ، والنور الذي لا ينطفئ، ويغمر نفوسَنا بالشوق إلى مجاورة وجه الهنا في السماء".
