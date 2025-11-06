Advertisement

أفراح ومناسبات

"إلى صفحاتِ القلوب".. كتاب جديد للمطران بولس بندلي

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1438693-638980189398180700.png
Doc-P-1438693-638980189398180700.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت تعاونيّة النور الأرثوذكسيّة للنشر والتوزيع (م.م.) ضمن سلسلة "وجوه أرثوذكسيّة معاصرة"، كتابًا جديدًا للمثلث الرحمة  المطران بولس بندلي بعنوان: "إلى صفحاتِ القلوب"، تنسيق وتقديم رينيه أنطون.
Advertisement

واشارت تعاونية النور في بيان الى ان "في الكتاب تعلو صرخة راعٍ أحبَّ شعبه حبَّ المسيح لشعبه: «صدِّقوا الإنجيل وتوبوا» فأتت عظاته كأنفاسِ مَن تماهى مع كلمات الكتاب حتّى صارَ الكلمة حياتَه. من خلالها، يقدّم، لنا، المطران بولس (بندلي) وجهَ يسوع الرحوم، الشاخص إلى الضُعفاء، إلى نهوضنا  من السقوطِ بالقيامة والفرح. من صُلبِ حياتنا اليوميّة، من تعبِنا ودموعنا وقلوبنا الكسيرة، يُنير لنا الطريقَ إلى الله، وإلى حيث ينتظر المسيح، فينا، أن نفتح له أبوابَ القلوب".

ولفت البيان الى ان " الكتاب، نداءٌ إلى أن نعيش الإنجيل لا أن نردّده. يرفعنا، في رفقةٍ روحيّة، إلى الايمان الحيّ، والنور الذي لا ينطفئ، ويغمر نفوسَنا بالشوق إلى مجاورة وجه الهنا في السماء".
مواضيع ذات صلة
الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"
lebanon 24
06/11/2025 11:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع كتاب "حسن صعب مفكر الإنماء" في الجامعة الأميركية
lebanon 24
06/11/2025 11:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"
lebanon 24
06/11/2025 11:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشيل أوباما تحتفي بشعرها.. نصائحها في كتاب جديد
lebanon 24
06/11/2025 11:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مثلث الرحمة

الإنجيل

القيامة

المسيح

الرحمة

إنجيل

الكسي

يسوع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
02:43 | 2025-11-06
02:23 | 2025-11-06
10:00 | 2025-11-05
03:32 | 2025-11-05
06:09 | 2025-11-04
15:30 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24