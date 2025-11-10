الجامعة الأميركية احتفلت بالشمولية والاستدامة عبر إطلاق معرض مفتوح للوظائف الخضراء

Advertisement

استضافت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم الزراعية والغذائية الأميركية في ، بالتعاون مع برنامج "الخطوة التالية" التابع للجامعة، "معرض الوظائف والمهارات الخضراء الشاملة: احتفالٌ بالاستدامة والشمولية."شكّل الحدث الذي أقيم في حديقة السيوفي، بحسب بيان للجامعة، أبرز فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس وحدة البيئة والتنمية المستدامة، وهو يندرج ضمن المنحة المقدّمة من مشروع الأنشطة البلدية المتكاملة المستدامة (سمة) المموّل من الحكومة من خلال بنك التنمية الألماني والمُنفّذ بالشراكة مع مكتب لخدمات المشاريع (يونوبس).جمع المعرض، الذي أُطلق خلال شهر التوعية بالتنوّع العالمي، مجتمعًا حيويًّا من ذوي القدرات الخاصة والشركات والمنظّمات غير الحكومية والشخصيات العامة وذلك ضمن احتفال بالتمكين والاستدامة والشمولية. وقد جدّد التأكيد على قدرة الاقتصاد الأخضر في على الازدهار عبر التنوّع والتعاون وتكافؤ الفرص.افتتحت الحدث مقدّمة الاحتفال الإعلامية السفيرة الجديدة لوحدة البيئة والتنمية المستدامة يارا الهندي.ثم ألقى عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور عمار علبي الكلمة الأولى حيث أكّد أنّ الاستدامة الحقيقية تشمل الناس والبيئة على حد سواء، داعيًا إلى الانتقال الشامل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يمكّن ذوي القدرات الخاصة. وقال : "في كلية العلوم الزراعية والغذائية نؤمن بأن الاستدامة لا تقتصر على البيئة فحسب، بل ترتبط بالناس أيضًا. إن المجتمع المستدام هو المجتمع الذي يقدّر التنوّع ويضمن الإنصاف ويمنح كل فرد الفرصة للمساهمة الهادفة."بدوره، سلّط المدير التنفيذي لوحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شادي حمادة الضوء على مشروع حديقة السيوفي كنموذج لإنعاش المساحات العامة من خلال المشاركة المجتمعية وفرص العمل الخضراء المتكافئة والمسؤولية المشتركة. وأشار الى ان "هذه الحديقة هي حديقتكم – حافظوا عليها كما لو كانت بيتكم، وانظروا إليها على أنها بيئتكم المشتركة ومساحة للتعبير والترابط."اما مديرة برنامج "الخطوة التالية" في الجامعة الأميركية في بيروت منى آغا مكتبي فتناولت "مساعي البرنامج الرامية إلى تعزيز الشمولية لا كمجرّد مبادرة فحسب بل كثقافة تمكّن ذوي القدرات الخاصة من التعلّم والعمل والمساهمة بشكل كامل، موضحةً بأنّ المستدام في حقّ هو المستقبل الذي لا يترك أحدًا وراءه".وقالت:"هدفنا أيضًا خلق مجتمع شامل – مجتمع ينغمس فيه طلابنا بالكامل في الحياة داخل الحرم الجامعي ويشاركون في النشاطات إلى جانب طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وينخرطون في المشاريع التعاونية ويتعلّمون من المتحدّثين والمرشدين المميّزين من جميع أنحاء الجامعة الأميركية في بيروت ومركزها الطبي والمجتمع ككل."ووجّه ممثل محافظ بيروت مستشاره هيثم سعيفان، رسالة شكر وتقدير لجهود السلطات والهيئات المعنية بإعادة تأهيل حديقة السيوفي، معربًا عن" استعداد محافظة بيروت تقديم الدعم حسب الحاجة للحفاظ على هذه الحديقة العامة كمساحة لمنطقة السيوفي بأكملها والمجتمعات المحيطة بها، وضمان بقائها في متناول الجميع".وكانت كلمة لرئيسة الجمعية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية الدكتورة رامونا الدنف، قالت فيها:""نحن ملتزمون أيضًا دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من إيماننا بأن التنوّع قوّة مجتمعية لا تقدّر بثمن."وشكرت لوحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة الأميركية في بيروت "مبادرتها الرائدة في تنظيم هذا الحدث الملهم"، ختمت:" يمثّل التعاون الأكاديمي والمجتمعي لدينا خطوة راسخة نحو لبنان أكثر مراعاة للبيئة وعدالة واستدامة، حيث تتحوّل التحديات إلى فرص ويُمكَّن ذوو القدرات الخاصة كي يشكّلوا قوى فاعلة في عملية التنمية تماشيًا مع الرؤية الخضراء 2030 للبنان."اضاف البيان:"بعد الكلمات الافتتاحية، استمتع الحضور بالعرض الموسيقي المؤثر الذي قدّمته عازفة الكمان غايل عماد وعازف الإيقاع إلياس قطان. وإلياس شاب أثبت قوة عزيمته وموهبته بعد أن تغلّب على تحديّاته الشخصية. أمّا غايل فهي عازفة كمان ومعلمة حائزة على شهادة في العلاج النفسي الحركي، وقد أشارت إلى التزامها بتعليم الموسيقى ودعم ذوي القدرات الخاصة قائلةً، "الموسيقى هي علاج للعقل والجسد، وهي لغة الإبداع والحريّة." وقد عكس أداؤهما المتناغم والملهم روح الاحتفال بالشمّولية التي ميّزت الحدث من خلال الإبداع والتعبير الفني".تابع:"تضمّن الحدث سلسلة من الحوارات التحفيزية ضمن موضوع "رحلات ملهمة من الرياضة والنجاح" قدّم فيها المديران المؤسّسان لأكاديمية "شوتينغ ستارز"، ريان محفوظ وأيمن القاضي، قصص شخصية مؤثرة تشجّع على المثابرة والتكيّف في وجه تحديّات الحياة. ثم ألقى عمر موسى، زميل برنامج "الخطوة التالية"، كلمة مؤثرة روى فيها تجربته، مشدّدًا على أهمية تضافر القدرة مع التصميم والفرصة من أجل بناء لبنان شامل ومستدام حقًا".ختم:"استنادًا إلى هذا الإلهام، استكشف الحضور الأجنحة التفاعلية التي عرضت الحلول الخضراء المبتكرة والممارسات المستدامة وفرص العمل الشاملة. وتفاعل المشاركون بشكل مباشر مع ممثّلي الشركات والمنظّمات غير الحكومية والمؤسسات الملتزمة برعاية البيئة والمسؤولية الاجتماعية، مما أثرى معرفتهم بالاقتصاد الأخضر المتنامي في لبنان والفرص المتاحة لذوي القدرات الخاصة. وقدّم المعرض المنشآت المحلية والدولية التي تساهم في تعزيز الممارسات المستدامة وتوظّف ذوي القدرات الخاصة، مثل "غراي ماكنزي ريتايل لبنان"، و"نوك نوك" و"كورال أويل كومباني ليمتد"، وبيت كنز، وبيت البركة، وطاقة سناكس، و"أركنسيال"، و"إشمون"، و"آغريكوم"، و"أركيتكتشر إن إي بوكس"، وأرضي أرضك ومؤسسة ن. إفرام، وبرنامج "الخطوة التالية" في الجامعة الأميركية في بيروت. كما دعم الحدث مقهى "أغونيستا"، وهو مؤسسة اجتماعية مخصّصة لتمكين ذوي القدرات الخاصة من خلال التوظيف الشامل والممارسات التجارية الأخلاقية. وقد أكد معرض الوظائف والمهارات الخضراء الشاملة الارتباط الجوهري بين الشمولية والاستدامة، وعلى وحدة البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج "الخطوة التالية" التابعَيْن للجامعة الأميركية في بيروت بتمكين الأفراد، والتقدّم بالتوظيف العادل، وتعزيز سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء لبنان".