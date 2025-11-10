بمشاركة حاشدة.. الاتحاد الأرثوذكسي في كندا يقيم حفل عشائه السنوي

اقام الاتحاد الأرثوذكسي الانطاكي في حفل عشائه السنوي في قاعة "شاتو رويال" للاحتفالات في لافال، والمصادف مع العيد العاشر لتأسيس الاتحاد، في حضور راعي أبرشية اوتاوا وتوابعها المطران ألكسندر وكهنة بعض الكنائس الارثوذكسية في مونتريال ولافال، وممثلين عن نواب ومستشارين في البلديات ومحامين واطباء ورجال اعمال واصحاب اختصاص ورؤساء اتحادات ومؤسسات.

بعد النشيد الكندي، القى الدكتور قربان كلمة عدد فيها الانجازات التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية، والمساعدات التي قدمها على الصعد التربوية والثقافية والاجتماعية والانسانية في كندا وفي .

كذلك، تحدث قربان ع ن المساعدات التي تقدمها حركة الشبيبة الارثوذكسية للمدارس في ، وقال ان الاتحاد يمد اليد الى كل من يحتاج الى مساعدته، مشيراً الى ان الازمة ضربت بقوة وقسوة في لبنان، والجميع ساعدوا على قدر الإمكانات في محاولة لتخطي الازمة.

أيضاً، عدّد بعض الإنجازات التي تحققت ومنها المنح للطلاب والمساعدات للعائلات وكبار السن وللعائلات التي تأثرت خلال فترات الحروب.