أفراح ومناسبات

بمشاركة حاشدة.. الاتحاد الأرثوذكسي في كندا يقيم حفل عشائه السنوي

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:00
اقام الاتحاد الأرثوذكسي الانطاكي في كندا حفل عشائه السنوي في قاعة "شاتو رويال" للاحتفالات في لافال، والمصادف مع العيد العاشر لتأسيس الاتحاد، في حضور راعي أبرشية اوتاوا وتوابعها المطران ألكسندر مفرج وكهنة بعض الكنائس الارثوذكسية في مونتريال ولافال، وممثلين عن نواب ومستشارين في البلديات ومحامين واطباء ورجال اعمال واصحاب اختصاص ورؤساء اتحادات ومؤسسات.
بعد النشيد الكندي، القى رئيس الاتحاد الدكتور نديم قربان كلمة عدد فيها الانجازات التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية، والمساعدات التي قدمها على الصعد التربوية والثقافية والاجتماعية والانسانية في كندا وفي الشرق الأوسط.
 
 
كذلك، تحدث قربان ع ن المساعدات التي تقدمها حركة الشبيبة الارثوذكسية للمدارس في لبنان، وقال ان الاتحاد يمد اليد الى كل من يحتاج الى مساعدته، مشيراً الى ان الازمة ضربت بقوة وقسوة في لبنان، والجميع ساعدوا على قدر الإمكانات في محاولة لتخطي الازمة.
 
 
أيضاً، عدّد بعض الإنجازات التي تحققت ومنها المنح للطلاب والمساعدات للعائلات وكبار السن وللعائلات التي تأثرت خلال فترات الحروب.


ونوه الدكتور قربان بتضحيات العضو المؤسس والمضحي نقولا ابو شهلا، الذي قرر ترك المجال لغيره في العمل التطوعي البحت، وقدم له ايقونة تقديرا لعمله المتفاني. كما اشاد بخدمة المطران مفرج على مدى عشرين سنة، وقدم له درعا تذكارية.
 
 
 
 
 
