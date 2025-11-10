24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
بمشاركة حاشدة.. الاتحاد الأرثوذكسي في كندا يقيم حفل عشائه السنوي
Lebanon 24
10-11-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقام الاتحاد الأرثوذكسي الانطاكي في
كندا
حفل عشائه السنوي في قاعة "شاتو رويال" للاحتفالات في لافال، والمصادف مع العيد العاشر لتأسيس الاتحاد، في حضور راعي أبرشية اوتاوا وتوابعها المطران ألكسندر
مفرج
وكهنة بعض الكنائس الارثوذكسية في مونتريال ولافال، وممثلين عن نواب ومستشارين في البلديات ومحامين واطباء ورجال اعمال واصحاب اختصاص ورؤساء اتحادات ومؤسسات.
Advertisement
بعد النشيد الكندي، القى
رئيس الاتحاد
الدكتور
نديم
قربان كلمة عدد فيها الانجازات التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية، والمساعدات التي قدمها على الصعد التربوية والثقافية والاجتماعية والانسانية في كندا وفي
الشرق الأوسط
.
كذلك، تحدث قربان ع ن المساعدات التي تقدمها حركة الشبيبة الارثوذكسية للمدارس في
لبنان
، وقال ان الاتحاد يمد اليد الى كل من يحتاج الى مساعدته، مشيراً الى ان الازمة ضربت بقوة وقسوة في لبنان، والجميع ساعدوا على قدر الإمكانات في محاولة لتخطي الازمة.
أيضاً، عدّد بعض الإنجازات التي تحققت ومنها المنح للطلاب والمساعدات للعائلات وكبار السن وللعائلات التي تأثرت خلال فترات الحروب.
ونوه الدكتور قربان بتضحيات العضو المؤسس والمضحي
نقولا
ابو شهلا، الذي قرر ترك المجال لغيره في العمل التطوعي البحت، وقدم له ايقونة تقديرا لعمله المتفاني. كما
اشاد
بخدمة المطران مفرج على مدى عشرين سنة، وقدم له
درعا
تذكارية.
مواضيع ذات صلة
زحلة تتّحد بالوردي: مسيرة حاشدة لدعم مريضات سرطان الثدي
Lebanon 24
زحلة تتّحد بالوردي: مسيرة حاشدة لدعم مريضات سرطان الثدي
10/11/2025 15:09:00
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق "استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ" في حفل اقيم في السرايا
Lebanon 24
إطلاق "استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ" في حفل اقيم في السرايا
10/11/2025 15:09:00
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفل استقبال حاشد بصيدا.. سلام يؤكد التزام الحكومة بإعادة الإعمار ودعم الجنوب
Lebanon 24
في حفل استقبال حاشد بصيدا.. سلام يؤكد التزام الحكومة بإعادة الإعمار ودعم الجنوب
10/11/2025 15:09:00
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول لاريجاني إلى مرقد نصرالله للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتياله
Lebanon 24
وصول لاريجاني إلى مرقد نصرالله للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتياله
10/11/2025 15:09:00
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الاتحاد
الشرق الأوسط
الارثوذكس
التربوي
نقولا
شبيبة
نديم
قد يعجبك أيضاً
الجامعة الأميركية احتفلت بالشمولية والاستدامة عبر إطلاق معرض مفتوح للوظائف الخضراء
Lebanon 24
الجامعة الأميركية احتفلت بالشمولية والاستدامة عبر إطلاق معرض مفتوح للوظائف الخضراء
03:54 | 2025-11-10
10/11/2025 03:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية نظمت ندوة للتوعية على سرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية نظمت ندوة للتوعية على سرطان الثدي
03:39 | 2025-11-10
10/11/2025 03:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد رؤساء الملائكة وتكريس جرس الكنيسة الجديد
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد رؤساء الملائكة وتكريس جرس الكنيسة الجديد
02:15 | 2025-11-10
10/11/2025 02:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
Lebanon 24
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
01:50 | 2025-11-10
10/11/2025 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
Lebanon 24
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
10:46 | 2025-11-09
09/11/2025 10:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
03:54 | 2025-11-10
الجامعة الأميركية احتفلت بالشمولية والاستدامة عبر إطلاق معرض مفتوح للوظائف الخضراء
03:39 | 2025-11-10
الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية نظمت ندوة للتوعية على سرطان الثدي
02:15 | 2025-11-10
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد رؤساء الملائكة وتكريس جرس الكنيسة الجديد
01:50 | 2025-11-10
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
10:46 | 2025-11-09
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
10:13 | 2025-11-09
جامعة الحكمة احتفلت بحصول قسم العلوم التمريضية على الإعتماد من Hcéres
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 15:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24