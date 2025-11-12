Advertisement

أفراح ومناسبات

أمسية فنية رحبانية في دبي بدعوة من جامعة البلمند

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:34
أقيمت في مدينة دبي ، أمسية فنية رحبانية وأحيا الفنان غسان الرحباني سهرة موسيقية بدعوة من جامعة البلمند لمناسبة عشائها السنوي، حيث قدم باقة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي حملت توقيع والده الراحل الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.
شارك في أداء الأغاني كل من رانيا الحاج وجيلبير الجلخ.أما المقطوعات الموسيقية، فقد أداها غسان الرحباني بنفسه، مضيفا إليها لمساته الخاصة مع الحفاظ على جوهر إرث والده الموسيقي.

وشارك في الأمسية نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ورئيس جامعة البلمند الدكتور إلياس الوراق وحشد من الشخصيات السياسية والإجتماعية من لبنان والإمارات، الذين عبّروا عن إعجابهم بالأداء الراقي والجو الفني المفعم بالحنين والإبداع.
إلياس الرحباني

غسان الرحباني

جامعة البلمند

إلياس الوراق

الياس بوصعب

رئيس جامعة

نائب رئيس

الياس بو

