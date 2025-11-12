أمسية فنية رحبانية في دبي بدعوة من جامعة البلمند

Advertisement

أقيمت في مدينة دبي ، أمسية فنية رحبانية وأحيا الفنان سهرة موسيقية بدعوة من لمناسبة عشائها السنوي، حيث قدم باقة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي حملت توقيع والده الراحل الموسيقار الكبير .شارك في أداء الأغاني كل من رانيا الحاج وجيلبير .أما المقطوعات الموسيقية، فقد أداها غسان بنفسه، مضيفا إليها لمساته الخاصة مع الحفاظ على جوهر إرث والده الموسيقي.وشارك في الأمسية مجلس النواب ورئيس جامعة البلمند الدكتور وحشد من الشخصيات السياسية والإجتماعية من والإمارات، الذين عبّروا عن إعجابهم بالأداء الراقي والجو الفني المفعم بالحنين والإبداع.