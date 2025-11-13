Advertisement

أفراح ومناسبات

سفارة بولندا: عرض للثقافة البولندية في مهرجان يوم الأمم في بيروت

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1441676-638986268311496212.jpg
Doc-P-1441676-638986268311496212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتبت سفارة بولندا على منصة "إكس":
Advertisement
 
"تم عرض الثقافة البولندية في مهرجان يوم الأمم في بيروت الذي أُقيم برعاية وزارة السياحة اللبنانية ووزارة الإعلام قدّم جناح السفارة جوهر بولندا من خلال الزخارف الشعبية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والموسيقى الجميلة، والنّكهات التقليدية الأصيلة".
مواضيع ذات صلة
وصول مروحيات تشيكية إلى بولندا للانخراط في عملية النيتو للدفاع عن الأجواء البولندية
lebanon 24
13/11/2025 13:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية مرقص.. جمعية "جوائز بيروت الذهبية" افتتحت مهرجان "يوم الأمة"
lebanon 24
13/11/2025 13:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان فرنسي ألماني بولندي: ندين انتهاكات روسيا لأجواء بولندا ورومانيا وإستونيا ونعدها تصعيدا خطيرا
lebanon 24
13/11/2025 13:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة باكستان تنظم ندوة إلكترونية لإحياء "يوم كشمير الأسود"
lebanon 24
13/11/2025 13:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة السياحة اللبنانية

وزارة السياحة

وزارة الإعلام

سفارة بولندا

البولندية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:29 | 2025-11-13
04:09 | 2025-11-13
03:52 | 2025-11-13
03:51 | 2025-11-13
01:56 | 2025-11-13
23:34 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24