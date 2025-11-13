Advertisement

أفراح ومناسبات

في اليوم العالمي للسكري.. حملة صحية في AUT

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:29
أقيمت في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا  (AUT) -الفيدار، حملة صحية لمناسبة اليوم العالمي للسكري بالتعاون بين الجامعة ونادي ليونز جبيل يونيفرسال ونادي ليونز كسليك مارين، وبمشاركة رئيسة لجنة السكري في المنطقة 351، الليون هلا رياشي وفي حضور الحاكم ميشال حسون ، الحاكم السابق المباشر جوزف بو خليل، نائب الحاكم الاول الياس أنطونيوس ، رئيس لجنة الشرف الحاكم السابق غابي جبرايل، الحكام السابقون بطرس عون، مرسال سلامة. الحاكمة، فاييت دبوسي ، رئيس جامعة ال AUT شفيق مقبل ، نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية رئيس نادي جبيل يونفرسال الليون مرسال حنين وعدد من عمداء الكليات ، وحشد من الليونز ، وأهالي المدن المجاورة، الاساتذة وطلاب الجامعة ، حيث تم اجراء فحوص مجانية لأكثر من مئة شخص ، بالإضافة إلى فحوص المخزون (HbA1c) لمن كانت لديهم حاجة لذلك.
قدمت الليون هلا رياشي أربع آلات لفحص السكري للحالات التي تجاوز فيها المخزون 8%.

العسيلي
بعد ذلك عقدت جلسة حوارية مع الاختصاصية في مرض السكري والغدد الصماء، الدكتورة بيرلا العسيلي، تركزت حول المرض وعوارضه والطرق الأنسب للعلاج ، ومخاطره على القلب والشرايين والكلى.

وأشارت إلى أن "هذا الداء صامت وعلى الإنسان اجراء فحوص دورية لمعرفة إذا ما كان مصابا به، وعلى المصابين بهذا الداء الابتعاد عن كل ما يضر بصحتهم من مأكولات وغيره ، واعلنت ان الطب تطور كثيرا في هذا المجال كما ان الادوية اصبحت اكثر فاعلية".
حسون
واكد حسون في كلمته أن "موضوع السكري من المنصات الرئيسية التي تعمل عليها جمعية الليونز في العالم كله ، وهناك تاريخ طويل من النشاطات بيننا وبين جامعة ال AUT ، والهدف من هذه النشاطات تحقيق شراكة بين ما تقدمه الليونز وبين العلم والثقافة التي تقدمه الجامعة".

في الختام تم تكريم كل من: الليون مها حبيب تقديرًا لخدماتها، الليون مرسال حنين، الليون هلا رياشي، والدكتورة بيرلا العسيلي ، ثم رُفعت الستارة عن شعار السكري على مبنى الجامعة، تأكيدًا على أهمية التوعية المستمرة.
