الشيخ علي قدور مكرَّمًا في سيدني: لنبذ الطائفية والتصدي للعدو المشترك

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:53
أقام أحمد ديب وابناء بلدة مرياطة عشاءً تكريميًا على شرف رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي قدور، في حضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية ،من بينهم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ كمال مسلماني ، الوزير السابق فيليب رادوك، عضو المجلس التشريعي السابق شوكت مسلماني ، عضو المجلس البلدي سمير يوسف، بالاضافة إلى ممثلين عن عدد من الأحزاب والجمعيات والمؤسسات وشعراء وادباء وإعلاميين . 
قدّم علي وهبة المناسبة ورحب بالشيخ قدور والحضور .

قدور 
وأعرب الشيخ قدور عن "اعتزازه بالجالية اللبنانية في أوستراليا" ، مشيدًا ب"دورها الوطني والاجتماعي، وبجهودها في تعزيز قيم الانفتاح والتلاقي، وحرصها على إبقاء جسور التواصل قائمة بين الاغتراب والوطن الأم". 

وأكد  "أنّ أبناء الجالية يشكّلون امتدادًا حقيقيًا لوطنهم الأم ويحافظون على ارتباطهم بلبنان من خلال أعمالهم وانخراطهم الإيجابي في المجتمع الأوسترالي".

وأشاد" بأوستراليا الدولة العظيمة التي هي قدوة لجميع دول العالم ".  ودعا اللبنانين إلى" الوحدة ونبذ الطائفية والتصدي للعدو المشترك" . 

مسلماني 
ثم ألقى الشيخ كمال مسلماني كلمة تناول فيها "دور المقاومة والشهداء في حماية لبنان ومعادلة الصمود"، منددًا ب" الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان والمنطقة". ودعا إلى "توحيد كلمة الجاليات العربية في أوستراليا لتعزيز حضورها ودعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

علم الدين 
وأشاد الدكتور مصطفى علم الدين "بمبادرة أحمد ديب وبالحضور المتنوع".  وأكد  أنّ" المغتربين يشكّلون ركيزة أساسية في دعم لبنان ، وأن التعاون بين أبناء الجالية يسهم في ترسيخ دورهم الإيجابي في الاغتراب".

يوسف
أما عضو المجلس البلدي سمير يوسف، فرحّب ب"الشيخ قدور وبالحضور" ، مشيرًا إلى "الدور المهم الذي تلعبه الجالية اللبنانية". مشددا على " أهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على الحضور اللبناني الفاعل داخل المؤسسات الأوسترالية".

شوكت مسلماني 
وندد عضو المجلس التشريعي السابق شوكت مسلماني ب"الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين"، واصفًا إياها ب" انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان". 

وأكد أنّ" الجالية العربية في أوستراليا ستبقى صوتًا داعمًا للحق والقيم الإنسانية". وشكر  "أحمد ديب على ضيافته الدائمة وكرمه المعهود"، معتبرًا أنه" يجمع دائمًا الشخصيات الفاعلة في لقاءات تعزّز قيم المحبة والوحدة".

رادوك 
ونوه الوزير فيليب رادوك  ب"الدور الإيجابي للجالية اللبنانية في المجتمع الأوسترالي"، مشددًا على أهمية" تعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع المتعدد الثقافات"، ومثنيًا على" زيارة الشيخ قدور وما تحمله من رسائل تواصل وانفتاح".
