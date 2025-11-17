Advertisement

أفراح ومناسبات

توقيع اتفاقيتين بين جامعة الحكمة والسفارة الفرنسية ومؤسسة Oeuvre d'Orient

Lebanon 24
17-11-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1443281-638989927191970890.png
Doc-P-1443281-638989927191970890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور جورج نعمة إتفاقيتين الأولى مع السفارة الفرنسية ومؤسسة Oeuvre d'Orient ممثلتين بكل من مديرة المركز الفرنسي في لبنان السيدة سابين سورتينو Sabine Sciortino ومسؤولة المشاريع الإنسانية في لبنان وسوريا والأردن  في مؤسسة Oeuvre d'Orient السيدة جوزفين روبير Joséphine Robert، والثانية مع المركز الفرنسي في لبنان ممثلا بمديرته السيدة سورتينو.
Advertisement

تجدد الإتفاقية الأولى للسنة الرابعة على التوالي الدعم المالي المشترك المقدم من مؤسسة Oeuvre d'Orient ووزارة الخارجية الفرنسية، لما لا يقل عن مئتي طالب يتابعون برامج أكاديمية فرنكوفونية ويتم اختيارهم وفق معايير إجتماعية واقتصادية، بهدف مساعدتهم جزئيًا على تسديد رسوم التسجيل والدراسة المطلوبة بالدولار الأميركي مما يتيح لهم إنهاء تحصيلهم الأكاديمي في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة وتراجع القدرة الشرائية. 

تنص الإتفاقية الثانية بين جامعة الحكمة والمركز الفرنسي في لبنان على تسهيل الإجراءات لحصول من يشاء من الأساتذة والطلاب على شهادات اللغة الفرنسية الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم الوطني في فرنسا: دبلوم الدراسات باللغة الفرنسية DELF والدبلوم الذي يغطي المستويات المتقدمة باللغة الفرنسية DALF. وهو ما يعزز التعاون في مجال التعليم والثقافة في إطار علاقة متميزة من الشراكة بين الجامعة والمركز.

حضر حفل التوقيع المسؤولة عن التعاون العلمي والجامعي في السفارة الفرنسية لورانس كوسار Laurence Cossart، مسؤولة مركز اللغات كاميل ليغال Camille Legal، ومستشار التعاون للغة الفرنسية لودفيك زميتروفيتش Ludovic Zmitrowicz ونائب رئيس جامعة الحكمة للعلاقات الدولية والمؤسساتية الدكتورة ليلي عساف ورئيس مركز اللغات في الجامعة السيد بيار عبد الساتر إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الجامعة.

وفي كلمته خلال الحفل، اعتبر البروفسور نعمة "أنّ الإتفاقيتين تعبران عن روابط الصداقة والإحترام"، مبديًا اعتزازه بها والشكر "لكل ما تقدمه فرنسا للتعليم العالي في لبنان".

وذكر "أن بعثة من الجامعة كانت قد قامت بزيارة رسمية لباريس وقعت في خلالها سلسلة اتفاقات مع عدد من الشركاء والمؤسسات الفرنسية بهدف تعزيز فرص الطلاب للتحصيل الأكاديمي المتقدم ولا سيما على صعيد البحث العلمي".

وتوجه بالتحية للسيدة سابين سورتينو التي تختتم مهامها في لبنان بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب والتعاون والدعم في فترة بالغة الدقة والحساسية شهدها لبنان.

من جهتها، أوضحت السيّدة سورتينو "أن الاتفاقيتين تعكسان اهتمام السفارة الفرنسية بتعزيز علاقات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية اللبنانية التي تنخرط في أنشطة تتماشى مع أولويات التعاون بين فرنسا ولبنان".

أضافت:" أن التعليم النوعي ليس ترفًا، وفي لبنان الكثير من المواهب الفردية التي من المهم تحويلها إلى مواهب وطنية".

وقالت إنها "تنهي مهمتها وتغادر لبنان بعدما تعرفت إلى شعبه" الذي وصفته بأنه "شعب عنيد  بفرح (un peuple joyeusement obstiné)"، منوهة بما "لدى اللبنانيين من حب للحياة وشجاعة وابتكار وتصميم على البناء".
مواضيع ذات صلة
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في بيروت و"مؤسسة الحريري"
lebanon 24
17/11/2025 19:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاقية شراكة روحية ووطنية بين مشيخة العقل والرهبانية المارونية
lebanon 24
17/11/2025 19:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية في المتوسط يوقعان اتفاقية تعاون
lebanon 24
17/11/2025 19:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية
lebanon 24
17/11/2025 19:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

في الجامعة

نائب رئيس

اللبنانية

من جهته

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
12:11 | 2025-11-17
08:44 | 2025-11-17
04:21 | 2025-11-17
04:07 | 2025-11-17
03:53 | 2025-11-17
07:34 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24