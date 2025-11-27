Advertisement

نظّمت شركة "لوريال " بالتعاون مع مؤسسة "كياني" احتفال تخريج 123 سيدة من برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل"، برعاية وزيرة حنين السيد، في أوديتوريوم فرنسوا – جامعة القديس يوسف، بحضور أكثر من 200 شخصية من الهيئات الرسمية والاجتماعية والدبلوماسية.في كلمتها، شددت أنّ تمكين النساء يشكّل استثمارًا مباشراً في مستقبل لبنان، معتبرة أن البرنامج يحوّل الدعم إلى فرص حقيقية، وأن الخريجات يجسّدن قدرة المهارة والمعرفة على تغيير الواقع.المديرة العامة لـ"لوريال" لبنان إميلي حرب أكدت أنّ البرنامج يمنح النساء فرصة لبناء استقلاليتهنّ، مشيدة بإصرار الخريجات على تغيير حياتهنّ. أما رئيسة جمعية "كياني" نورا فأعربت عن اعتزازها بالشراكة مع لوريال، مشيرة إلى أثر البرنامج في خلق قصص نجاح لنساء واجهن ظروفاً صعبة وتمكنّ من تحويلها إلى فرص عمل.الخريجات قدّمن شهادات مختصرة عن التحوّل الذي أحدثه التدريب في حياتهنّ، من اكتساب مهارات مهنية إلى إطلاق مشاريع شخصية.وبحسب بيان لوريال، يعمل البرنامج عالمياً منذ 2009 في أكثر من 21 دولة، وتمكّن من تدريب 67 ألف امرأة. وفي لبنان انطلق عام 2014 وتوسّع منذ 2018 مع "كياني"، ووصل عدد المستفيدات إلى أكثر من 1,000 مشاركة، عبر مراكز تدريب تُتيح للنساء دخول سوق العمل بمهارات حقيقية وفرص اقتصادية جديدة.