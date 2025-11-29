حفل اختتام مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي الثامن عشر للأفلام القصيرة وتوزيع الجوائز

Advertisement

اختُتم مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي الثامن عشر للأفلام القصيرة مساء الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، في حرم الجامعة – ذوق مصبح، وذلك بعد أيام حافلة بعروض سينمائية متنوّعة، امتدت من 23 ولغاية 28 تشرين الثاني، جمعت بين الإبداع المحلي والدولي.شكّل المهرجان منصة للمخرجين والكتّاب والممثلين لعرض أعمالهم والتفاعل مع جمهور واسع من المهتمين بالفن السابع. كما أتاح الحدث فرصًا للحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين صنّاع السينما والنقاد والجمهور. وبفضل هذه ، تُواصل السينما لعب دورها كأداة فنية وثقافية تجمع بين المتعة والفكر والإلهام.وقد حضر حفل الختام، الدكتورة ماريا بو زيد عميدة الإنسانيَّة في جامعة سيدة اللويزة، المخرج وليد ، المؤلف الموسيقي غدي الرحباني، بالإضافة الى وجوه مسرحية وسينمائية، إعلامية، فنية وثقافية، الى جانب أسرة الجامعة وطلابها.بعد النشيد الوطني، قدّم مدير قسم العلوم السمعية والبصرية بيارو حداد كلمة شكر وتقدير لجميع المشاركين والمنظّمين. وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح هذا المهرجان، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم المواهب الشابة وتعزيز الثقافة السينمائية داخل الجامعة وخارجها.بدوره، أعرب للمهرجان السيد ، عن شكره لكل من شارك ودعم وساهم أيضاً في إنجاح هذا الحدث البارز. وأكد أنّ جهودهم المشتركة كانت جوهرية في تحقيق هذا الإنجاز السينمائي والثقافي.وخلال الحفل، أعلن المخرج وليد ناصيف بالشراكة مع جامعة سيّدة اللويزة، إطلاق مسابقة للأفلام القصيرة، في إطار دعم الطاقات الشابة وتشجيع الإبداع السينمائي لدى طلابها. ويهدف هذا التعاون إلى فتح جديدة أمام المواهب الناشئة، وتمكينها من تحويل أفكارها إلى أعمال بصريّة تعبّر عن رؤيتها الفنية وتطلّعاتها.ثم شكر الفنان غدي الرحباني للجامعة تنظيمها هذا الحدث الثقافي الراقـي، مؤكّدًا أهمية توفير منصّات حقيقية تحتضن الإبداع وتدعم مسيرة طلاب الفن السابع. كما شدّد على ضرورة تحفيز الطلاب على ابتكار أفكار جديدة وخوض تجارب جريئة في مجال صناعة الأفلام القصيرة، لما تحمله من دور أساسي في تطوير المشهد السينمائي في .وفي الختام، تم توزيع جوائز مهرجان NDUIFF 2025 وتكريم أبرز الأعمال السينمائية التي تميّزت بالإبداع والتجديد، مع تسليط الضوء على مواهب شابة أثبتت حضورها في الساحة الثقافية. كما عكس الحفل المهرجان بدعم الصناعة السينمائية وتعزيز ثقافة الفيلم لدى الجمهور والطلاب على حدّ سواء.وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:Ollie's awardPeony by Christine Tannous - LUBest International FilmThe Mud Under My Window by Violette Delvoye, BelgiumSpecial Jury Award, Shadow of the King by Hadi Shariati, IRANEmile Chahine Award for Cinematic ExcellenceWas Never Her Choice by Marguerite Nakhoul – NDUSpecial Young Jury AwardDecay By Youssef Bou Khaled - AlbaYoung Jury Award for a film that represents Lebanese youthThe Red Towel by Laeticia Nader - USEKBest Independent Lebanese Short FilmOne Last Time by Karim RahbaniJury AwardFizr by Rani NasrAudience Choice Award (Awarded – Cruise Trip)One Last Time by Karim RahbaniBest Lebanese Student Film (Awarded – Cruise Trip)I'm Thinking About Killing My Mother by Selena Francis USEK