Advertisement

أفراح ومناسبات

حفل اختتام مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي الثامن عشر للأفلام القصيرة وتوزيع الجوائز

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1448590-639000354969258528.jpg
Doc-P-1448590-639000354969258528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختُتم مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي الثامن عشر للأفلام القصيرة مساء الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، في حرم الجامعة – ذوق مصبح، وذلك بعد أيام حافلة بعروض سينمائية متنوّعة، امتدت من 23 ولغاية 28 تشرين الثاني، جمعت بين الإبداع المحلي والدولي.
Advertisement

شكّل المهرجان منصة للمخرجين والكتّاب والممثلين لعرض أعمالهم والتفاعل مع جمهور واسع من المهتمين بالفن السابع. كما أتاح الحدث فرصًا للحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين صنّاع السينما والنقاد والجمهور. وبفضل هذه الدورة، تُواصل السينما لعب دورها كأداة فنية وثقافية تجمع بين المتعة والفكر والإلهام.

وقد حضر حفل الختام، الدكتورة ماريا بو زيد عميدة كلية العلوم الإنسانيَّة في جامعة سيدة اللويزة، المخرج وليد ناصيف، المؤلف الموسيقي غدي الرحباني، بالإضافة الى وجوه مسرحية وسينمائية، إعلامية، فنية وثقافية، الى جانب أسرة الجامعة وطلابها.

بعد النشيد الوطني، قدّم مدير قسم العلوم السمعية والبصرية في الجامعة بيارو حداد  كلمة شكر وتقدير لجميع المشاركين والمنظّمين. وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح هذا المهرجان، مؤكدًا  أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم المواهب الشابة وتعزيز الثقافة السينمائية داخل الجامعة وخارجها.

بدوره، أعرب المدير الفني للمهرجان السيد جورج طربيه، عن شكره لكل من شارك ودعم وساهم أيضاً في إنجاح هذا الحدث البارز. وأكد أنّ جهودهم المشتركة كانت جوهرية في تحقيق هذا الإنجاز السينمائي والثقافي.

وخلال الحفل، أعلن المخرج وليد ناصيف بالشراكة مع جامعة سيّدة اللويزة، إطلاق مسابقة للأفلام القصيرة، في إطار دعم الطاقات الشابة وتشجيع الإبداع السينمائي لدى طلابها. ويهدف هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة أمام المواهب الناشئة، وتمكينها من تحويل أفكارها إلى أعمال بصريّة تعبّر عن رؤيتها الفنية وتطلّعاتها.

ثم شكر الفنان غدي الرحباني للجامعة تنظيمها هذا الحدث الثقافي الراقـي، مؤكّدًا  أهمية توفير منصّات حقيقية تحتضن الإبداع وتدعم مسيرة طلاب الفن السابع. كما شدّد على ضرورة تحفيز الطلاب على ابتكار أفكار جديدة وخوض تجارب جريئة في مجال صناعة الأفلام القصيرة، لما تحمله من دور أساسي في تطوير المشهد السينمائي في لبنان.

وفي الختام، تم توزيع جوائز مهرجان NDUIFF 2025 وتكريم أبرز الأعمال السينمائية التي تميّزت بالإبداع والتجديد، مع تسليط الضوء على مواهب شابة أثبتت حضورها في الساحة الثقافية. كما عكس الحفل التزام المهرجان بدعم الصناعة السينمائية وتعزيز ثقافة الفيلم لدى الجمهور والطلاب على حدّ سواء.

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي: 

Ollie's award

Peony by Christine Tannous - LU

 

Best International Film  

The Mud Under My Window by Violette Delvoye, Belgium

Special Jury Award, Shadow of the King by Hadi Shariati, IRAN

 

Emile Chahine Award for Cinematic Excellence

Was Never Her Choice by Marguerite Nakhoul – NDU

 

Special Young Jury Award

Decay By Youssef Bou Khaled - Alba

 

Young Jury Award for a film that represents Lebanese youth

The Red Towel by Laeticia Nader - USEK

 

Best Independent Lebanese Short Film

One Last Time by Karim Rahbani

 

Jury Award

Fizr by Rani Nasr

    

Audience Choice Award  (Awarded – Cruise Trip)

One Last Time by Karim Rahbani 

 

Best Lebanese Student Film (Awarded – Cruise Trip)

I'm Thinking About Killing My Mother by Selena Francis USEK
مواضيع ذات صلة
برعاية وزارة الثقافة… المهرجان الدولي للأفلام القصيرة ينطلق من جديد
lebanon 24
29/11/2025 20:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك
lebanon 24
29/11/2025 20:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"أجواء ديمقراطية".. هذه نتائج الانتخابات الطالبية في جامعة سيدة اللويزة - برسا
lebanon 24
29/11/2025 20:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت تستضيف المهرجان البريطاني للأفلام "تقاطعات"
lebanon 24
29/11/2025 20:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير الفني

كلية العلوم

في الجامعة

التزام

الدورة

القصير

لبنان

ناصيف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:44 | 2025-11-29
05:52 | 2025-11-29
02:30 | 2025-11-29
10:41 | 2025-11-28
08:48 | 2025-11-28
12:37 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24