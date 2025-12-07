20
افتتاح القرية الميلادية في رأس بعلبك
Lebanon 24
07-12-2025
|
06:55
بارك رئيس
دير سيدة
رأس بعلبك
العجائبية الأثري الأب سيرج عبد افتتاح القرية الميلاديّة التي نظّمتها
شبيبة
دير سيدة رأس
بعلبك
، بمشاركة ممثلين للمجلس البلدي والمخاتير والجمعيّات والفاعليّات المحليّة.
وتضمّ القرية مجموعة من المشاهد التي تعكس أجواء الميلاد، وحرصت الشبيبة على إعدادها بجهودها الذاتية، في إطار تعزيز روح التعاون والانتماء داخل المجتمع. ونوه الحاضرون بالمبادرة التي باتت محطّ انتظار سنوي، لما تحمله من رسالة فرح ورجاء خلال موسم الميلاد، ولِما تُسهم به في إحياء الحركة الاجتماعية والروحية في البلدة.
وكانت تمنيات بأن يحمل الميلاد السلام والخير لأهالي رأس بعلبك ولبنان.
