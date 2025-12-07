Advertisement

أفراح ومناسبات

افتتاح القرية الميلادية في رأس بعلبك

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1451918-639007126181322150.png
Doc-P-1451918-639007126181322150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بارك رئيس دير سيدة رأس بعلبك العجائبية الأثري الأب سيرج عبد افتتاح القرية الميلاديّة التي نظّمتها شبيبة دير سيدة رأس بعلبك، بمشاركة ممثلين للمجلس البلدي والمخاتير والجمعيّات والفاعليّات المحليّة.
Advertisement

وتضمّ القرية مجموعة من المشاهد التي تعكس أجواء الميلاد، وحرصت الشبيبة على إعدادها بجهودها الذاتية، في إطار تعزيز روح التعاون والانتماء داخل المجتمع. ونوه الحاضرون بالمبادرة التي باتت محطّ انتظار سنوي، لما تحمله من رسالة فرح ورجاء خلال موسم الميلاد، ولِما تُسهم به في إحياء الحركة الاجتماعية والروحية في البلدة.

وكانت تمنيات بأن يحمل الميلاد السلام والخير لأهالي رأس بعلبك ولبنان.
مواضيع ذات صلة
البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا
lebanon 24
07/12/2025 17:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران العمار يضيء القرية الميلادية في مزرعة الضهر – الشوف
lebanon 24
07/12/2025 17:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي
lebanon 24
07/12/2025 17:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على مشارف إنجازٍ غير مسبوق: 7 أيام من الترانيم الميلادية المتواصلة لتحطيم رقم غينيس
lebanon 24
07/12/2025 17:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24

رأس بعلبك

دير سيدة

لبنان

شبيبة

شبيب

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:43 | 2025-12-07
07:16 | 2025-12-07
07:14 | 2025-12-07
11:55 | 2025-12-05
07:43 | 2025-12-04
00:27 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24