المطران العمار يضيء القرية الميلادية في مزرعة الضهر – الشوف

Advertisement

أضاء راعي أبرشية ودير القمر ، المطران مارون العمار، "القرية الميلادية" في ساحة بلدة مزرعة الضهر في إقليم الخروب، في اطار احتفالات ، في حضور لاري نقولا ممثلا النائب عدوان، جوزف انطوان عيد ممثلا النائب غسان عطالله، وكيل داخلية في الإقليم ميلار السيد، الوكيل السابق الدكتور سليم السيد، رئيس بلدية مزرعة الضهر ميشال عيد، الرئيس السابق المحامي حسيب عيد، رئيس بلدية المطلة المحامي ألان عيد، رئيس بلدية بسابا جمال العاكوم، رئيس بلدية الزعرورية حسان أبو ضاهر، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب وأعضاء ومخاتير وحشد من الأهالي وجمعيات ولجنة الوقف.استهل الاحتفال بكلمة ترحيبية لكاهن البلدة الأب مارون جحا، ثم ألقى المطران العمار كلمة أعرب فيها عن سعادته بالتواجد بين أبناء إقليم الخروب لإضاءة القرية الميلادية، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس "نور الخير والبركة في زمن يكتنفه الكثير من الظلام".وقال العمار: "إيماننا يدعونا لنشر النور في منطقتنا، كما دعا قداسة البابا خلال زيارته للبنان إلى الصلاة من أجل السلام، مطالباً العالم أجمع بأن نعيش في بسلام، لأن من أهم علامات السلام هو الضوء وشجرة الميلاد المباركة".وأشار إلى أن بلدة بسابا في الشوف ستضيء شجرة الميلاد في الأيام المقبلة، داعياً الجميع للمشاركة في هذا الاحتفال، معرباً عن ارتياحه للعيش سوياً بأمن وسلام، ومثمناً جهود جميع من ساهموا في إنارة الشجرة، لتأكيد "انتصار النور على الظلام وانتصار نعمة الخير على الشر".اختتم الاحتفال في قاعة كنيسة البلدة، حيث استمتع المشاركون بتناول الحلويات المخصصة بالمناسبة.