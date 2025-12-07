Advertisement

أفراح ومناسبات

المطران العمار يضيء القرية الميلادية في مزرعة الضهر – الشوف

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1451926-639007137741559365.png
Doc-P-1451926-639007137741559365.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضاء راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية، المطران مارون العمار، "القرية الميلادية" في ساحة بلدة مزرعة الضهر في إقليم الخروب، في اطار احتفالات عيد الميلاد، في  حضور  لاري نقولا ممثلا النائب جورج عدوان، جوزف انطوان عيد ممثلا النائب غسان عطالله، وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الإقليم ميلار السيد، الوكيل السابق الدكتور سليم السيد، رئيس بلدية مزرعة الضهر ميشال عيد، الرئيس السابق المحامي حسيب عيد، رئيس بلدية المطلة المحامي ألان عيد، رئيس بلدية بسابا جمال العاكوم، رئيس بلدية الزعرورية حسان أبو ضاهر، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير وحشد من الأهالي وجمعيات ولجنة الوقف.
Advertisement

استهل الاحتفال بكلمة ترحيبية لكاهن البلدة الأب مارون جحا، ثم ألقى المطران العمار كلمة أعرب فيها عن سعادته بالتواجد بين أبناء إقليم الخروب لإضاءة القرية الميلادية، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس "نور الخير والبركة في زمن يكتنفه الكثير من الظلام".

وقال العمار: "إيماننا يدعونا لنشر النور في منطقتنا، كما دعا قداسة البابا خلال زيارته للبنان إلى الصلاة من أجل السلام، مطالباً العالم أجمع بأن نعيش في لبنان بسلام، لأن من أهم علامات السلام هو الضوء وشجرة الميلاد المباركة".

وأشار  إلى أن بلدة بسابا في الشوف ستضيء شجرة الميلاد في الأيام المقبلة، داعياً الجميع للمشاركة في هذا الاحتفال، معرباً عن ارتياحه للعيش سوياً بأمن وسلام، ومثمناً جهود جميع من ساهموا في إنارة الشجرة، لتأكيد "انتصار النور على الظلام وانتصار نعمة الخير على الشر".

اختتم الاحتفال في قاعة كنيسة البلدة، حيث استمتع المشاركون بتناول الحلويات المخصصة بالمناسبة.
مواضيع ذات صلة
افتتاح القرية الميلادية في رأس بعلبك
lebanon 24
07/12/2025 17:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا
lebanon 24
07/12/2025 17:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور يشارك في تدشين أول قرية ميلادية في راشيا الوادي
lebanon 24
07/12/2025 17:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على مشارف إنجازٍ غير مسبوق: 7 أيام من الترانيم الميلادية المتواصلة لتحطيم رقم غينيس
lebanon 24
07/12/2025 17:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

المجالس البلدية

الحزب التقدمي

عيد الميلاد

المارونية

الاشتراكي

الماروني

نور على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
08:43 | 2025-12-07
07:16 | 2025-12-07
06:55 | 2025-12-07
11:55 | 2025-12-05
07:43 | 2025-12-04
00:27 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24