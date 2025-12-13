"من حقي الحياة" افتتحت معرضها الميلادي في جبيل

افتتحت جمعية "من حقي الحياة" معرضها الميلادي الرابع في فندق MAJESTIC GRAND HOTEL، برعاية رئيس بلدية الدكتور الشامي وحضوره، وبمشاركة قائمقام جبيل نتالي مرعي ، رئيس بلدية فتري نزيه ضو، بلدية جبيل المهندس زاهر ابي غصن، رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس، رئيس جمعية آل الخوري حنا الدكتور فادي الخوري، رئيس نادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي رشاد ياغي، رئيس الجمعية الخوري الدكتور طوني الخوري والأعضاء وحشد من المدعوين.



بعد النشيد الوطني افتتاحا ثم كلمة عريفة الاحتفال السقيّم حوراني، ألقى رئيس الجمعية الخوري طوني الخوري كلمة قال فيها: "نلتقي اليومَ في لَحْظَةٍ مُمَيَّزَةٍ وَاسْتِثْنائيّةٍ، في افتتاحِ المَعْرَضِ المِيلاديِّ السَّنَويِّ الرّابِعِ لِجَمْعِيّةِ "مِن حَقّي الحَياة"، حَدَثٍ أَصْبَحَ عَلامَةً مُضيئَةً في مَسيرَةِ الجَمْعِيّة، وَمِرآةً تُجَسِّدُ رُؤْيَتَها السّاميةَ في خِدْمَةِ الإنسانِ وَتَمْكينِهِ مِن تَحْقيقِ ذاتِهِ".



أضاف: "مُنذُ تَأسيسِها، آمَنَت جمعية "مِن حَقّي الحَياة" أَنَّ كُلَّ إنسانٍ يَحْمِلُ في داخِلِهِ بِذْرَةَ إمكاناتٍ هائِلَةٍ، وَأَنَّ مَهَمَّتَنا هِيَ أَنْ نُوَفِّرَ لَهُ الفُرَصَ، وَالدَّعْمَ، وَالمَعرفَةَ اللّازِمَةَ لِيُزْهِرَ وَيُحَقِّقَ أَحْلامَهُ وَطُموحاتِهِ النَّبيلَة. فالجَمْعِيّةُ لَيْسَت مُجَرَّدَ مُؤَسَّسَةٍ مُجْتَمَعِيّة، بَل حاضِنَةٌ لِلإنسان، صانِعَةٌ لِلْفُرَص، وَمُعَلِّمَةٌ لِقِيَمِ العَطاءِ وَالْعَمَلِ لِلْخَيْرِ المُشْتَرَك".



وأشار إلى أن "هذا المَعْرَضُ لَيْسَ مُجَرَّدَ حَدَثٍ سَنَوِيٍّ عابِرٍ، وَلَا مَساحَةً لِعَرْضِ الأَعْمالِ فَحَسْب؛ إِنَّهُ احْتِفالٌ بِالإِبداعِ وَالمُبْدِعين، وَبِالإنسان، وَبِالإمكاناتِ الّتي نُحَرِّكُها لِإشعالِ شَرارَةِ العَطاءِ في كُلِّ فَرْد إِنَّهُ مِنَصَّةُ إِنْطِلاقٍ لِكُلِّ مَشروعٍ ناشِئ، وَنافِذَةٌ تُعَرِّفُ بِكُلِّ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ يُؤْمِنانِ بِأَنَّ العَمَلَ وَالتَّطْويرَ حَقٌّ وَطَريقٌ لِمُسْتَقْبَلٍ أَفْضَل لافتاً إلى أنه مَعَ كُلِّ دَوْرَةٍ جَديدةٍ، نَرَى كَيْفَ يَكْبَرُ الحُلْمُ، وَتَتَوَسَّعُ دائِرَةُ المُبْدِعين، وَيَزْدادُ حُضورُ النِّساءِ وَالمُبادِرينَ وَأَصْحابِ المَشاريعِ النّاشِئَةِ الّذينَ يُقَرِّرونَ أَنْ يَكُونَ لَهُم صَوْتٌ وَمَكانٌ وَدَوْرٌ أَساسيٌّ في بِنَاءِ المُجْتَمَع". وقال: "نَحْنُ اليَوْمَ، نَحْتَفِلُ بِـنَجاحِ المَسيرَةِ الّتي بَدَأْناها مَعًا، وَنُؤَكِّدُ أَنَّ الجَمْعِيّةَ سَتَبقى دائِمًا بَيْتًا مَفْتوحًا، وَفُرْصَةً حَقيقيّة، وَجِسْرًا يَرْبِطُ النّاسَ بَعْضَهم بِبَعْض، وَيَقودُهُم نَحْوَ مُسْتَقْبَلٍ أَفْضَل".



وشكر "كُلِ مَنْ شارَكَ، وَكل مَنْ آمَنَ بِرِسالَتِنا، وَلِكُلِّ مَنْ يَضَعُ بَصْمَتَهُ في تَعْزيزِ كَرامَةِ الإنسانِ وَحَقِّهِ في الحَياةِ الكَريمَة وبخاصَة لِلنِّساءِ والرجال، وَالمُبادِرينَ وَأَصْحابِ المَشاريعِ النّاشِئَةِ المُشارِكينَ اليَوْم، الّذينَ يُشَكِّلونَ قِصَّةَ نَجاحٍ جَماعِيّة نَفْتَخِرُ بِها جَميعًا، والشكر لرَئيسِ بَلَدِيّةِ جُبَيل عَلَى رِعايَتِه وَحُضورِه المُميَّزِ وَالدّاعِم والمُديرِ العامِّ وَرَئيسَةِ مَجْلِسِ إِدارَةِ Majestic Grand Hotel Byblos المهندسة نجوى الخوري وَيَمْتَدُّ والصَّديق الدُّكتورِ رَيْمون خُوري وَإِلى كُلِّ العائِلَةِ".



وختم: "فلنَبْدَأْ مَعًا فَصْلًا جَديدًا مِنَ الأَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالإِبْداع".





بدوره اشار الشامي إلى ان "لجمعية من حقي الحياة بعد انساني مع رؤيته ورؤية وهذا ما دفعني إلى عدم التردد في رعايتي للمعرض"، لافتاً إلى ان "من حقي الحياة تحمل رسالة إنسانية تهدف إلى صون كرامة الإنسان وتعزيز روح التضامن داخل المجتمع". وقال: "نجحت الجمعية في مجالات عدة إنسانية، اجتماعية وصحية من خلال نشاطاتها ومبادرات دعم العائلات الأكثر حاجة وتمكين دور المرأة وتطوير قدراتها، ولعبت دورا مهماً في توعية المجتمع ونشر روح الفرح والتضامن والمسؤولية المشتركة، وعلى الصعيد الصحي لعبت دورا مهماً في فترة الأزمة الصحية والاقتصادية، من خلال تأمين الخدمات الطبية ودعم المستشفيات والمستوصفات في اصعب الظروف وانا شاهد على ذلك".



أضاف: "من موقع المسؤولية احيي مبادىء الجمعية واثني على جهودها من اجل تأمين حياة كريمة وصحة لائقة لكل انسان وبناء مجتمع متضامن ومسؤول قادر على مواجهة الصعوبات وبناء مستقبل افضل لنا وللأجيال الصاعدة".



وختم: "كل الشكر لرئيس الجمعية والاعضاء على جهودهم وتضحياتهم في تأدية هذه الرسالة وايماننا كبير بأن الفرح والحياة والطمأنينة هم حق مكتسب للإنسان والمجتمع".



Advertisement