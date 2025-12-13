في البترون.. افتتاح المعرض الميلادي السنوي للأشغال اليدوية

افتتح مركز السفينة معرضه الميلادي السنوي للأشغال اليدوية والحلويات، بحضور وفد من مكتب " " في برئاسة النائب ، إلى جانب نادي "إينرويل البترون"، و"كاريتاس– فرع البترون"، ورئيسة جمعية "لتكن مشيتك" روزين صعب، ورئيس لجنة تجار البترون جيلبار سابا، ورئيسة "إيمان ونور البترون" حنان حكيم، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأصدقاء.



وكان في استقبال الحضور رئيس في المركز الدكتور أنطوان ، وفريق العمل في مركز السفينة.



وجال الحاضرون في أرجاء المعرض، حيث اطلعوا على الأجنحة المختلفة التي تضم مجموعة من الحرف اليدوية والهدايا والحلويات الميلادية المتنوعة.



وعبر عن تقديره لعمل أصحاب الهمم، مثنيا على "الجهد الكبير الذي يبذلونه، إلى جانب الدور الذي يقوم به القيمون على المركز في دعم الحرفيين والمساهمة في إحياء الحركة الاجتماعية في خلال موسم الأعياد". كما أبدى سروره بالتفاعل الجميل من الزوار وأهالي البترون الذين التقاهم، ما أشعره بمعاني الميلاد الحقيقية.



وتضمن المعرض أعمالا يدوية متنوعة، من شموع ملونة ومعطرة، وحفر ورسم على الخشب، وأعمال بالخرز شملت عقودا وأساور، إضافة إلى حلويات خاصة بمناسبة الأعياد.



ويستمر المعرض مفتوحا أمام الزوار لغاية المقبل.

