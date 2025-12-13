تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

جمعية "Rebirth Beirut" تطلق معرض الميلاد للفن والتصميم

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1454583-639012225368636536.png
Doc-P-1454583-639012225368636536.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية "Rebirth Beirut" عن إطلاق معرضها السنوي لعيد الميلاد للفن والتصميم، في دعوة جديدة للجمهور لـ”إضاءة المدينة خلال موسم الأعياد. يُفتتح المعرض يوم السبت 13 كانون الأول 2025 من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً، ويستمر يوميًا حتى السبت 20 كانون الأول من الساعة 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 مساءً، وذلك في مقر الجمعية في الجميزة.

ويقدّم هذا المعرض تشكيلة واسعة من الأعمال الفنية والتصاميم تشمل اللوحات والمنحوتات والسيراميك والموضة والإكسسوارات وديكور المنازل والكتب والمنتجات الحرفية المبتكرة، بهدف دعم الفنانين وروّاد الإبداع في بيروت وإتاحة خيارات هدايا مميزة للزوار.

ويشارك هذا العام عدد من المصممين والفنانين والعلامات المحلية، من بينها:

Atelier 15/10 ، Beirut Bloomers، By J Clothing، Coqlico، DETANIOS، DShop Beirut،Elementals ، Gaia Bangles، Gallery Magazine، George Maktabi، Joumana Dagher، Kaph Books، Kareen Abdelnour، Limited Edition، MARCE، Maria Sayegh Clayworks، Michel Zoghzoghi، Pearlinary، PUR-SUIT، The Beirut Bombshell by Rana Salam، Stro Designs، إضافة إلىThe Malt Gallery ، Hoda et Chocolat،  Fine BoucheوLa Ferme St Jacques.

وفي تصريح له، قال غابي فرنيني، مؤسس ورئيس "Rebirth Beirut": "لطالما كانت روح الابداع حاضرة في بيروت وهي مصدر قوة وتجدد. هذا المعرض هو وسيلتنا لاحتضان المجتمع، الاحتفاء بالجمال، وإضافة المزيد من الضوء إلى مدينة تلهم العالم. ندعو الجميع لزيارة المعرض، دعم المواهب المحلية، ومشاركة روح العيد".

ويأتي هذا الحدث ضمن مهمة Rebirth Beirut المستمرة لتعزيز الثقافة، وتنشيط الحياة الحضرية والاجتماعية في المدينة، وتمكين الفنانين والمهنيين الذين يسهمون في حيوية بيروت وديناميكيتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية "هلا صور" تطلق معرض الكتاب العربي الحادي عشر
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في رحاب جمعية "Rebirth Beirut".. "معهد غوته" يحتفل بمرور 70 عاماً على وجوده في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
20 تعاونية لبنانية تلتقي في "فوروم بيروت" ضمن معرض الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
REBIRTH BEIRUT.. الانتهاء من تأهيل جسر الرينغ
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

غابي فرنيني

بيروت

العلا

ديكو

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2025-12-13
Lebanon24
04:33 | 2025-12-13
Lebanon24
04:30 | 2025-12-13
Lebanon24
04:27 | 2025-12-13
Lebanon24
10:56 | 2025-12-12
Lebanon24
07:00 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24