جمعية "Rebirth Beirut" تطلق معرض الميلاد للفن والتصميم

أعلنت جمعية "Rebirth Beirut" عن إطلاق معرضها السنوي لعيد الميلاد للفن والتصميم، في دعوة جديدة للجمهور لـ”إضاءة المدينة خلال موسم الأعياد. يُفتتح المعرض يوم السبت 13 كانون الأول 2025 من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً، ويستمر يوميًا حتى السبت 20 كانون الأول من الساعة 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 مساءً، وذلك في مقر الجمعية في الجميزة.



ويقدّم هذا المعرض تشكيلة واسعة من الأعمال الفنية والتصاميم تشمل اللوحات والمنحوتات والسيراميك والموضة والإكسسوارات وديكور المنازل والكتب والمنتجات الحرفية المبتكرة، بهدف دعم الفنانين وروّاد الإبداع في وإتاحة خيارات هدايا مميزة للزوار.



ويشارك هذا العام عدد من المصممين والفنانين والعلامات المحلية، من بينها:



Atelier 15/10 ، Beirut Bloomers، By J Clothing، Coqlico، DETANIOS، DShop Beirut،Elementals ، Gaia Bangles، Gallery Magazine، George Maktabi، Joumana Dagher، Kaph Books، Kareen Abdelnour، Limited Edition، MARCE، Maria Sayegh Clayworks، Michel Zoghzoghi، Pearlinary، PUR-SUIT، The Beirut Bombshell by Rana Salam، Stro Designs، إضافة إلىThe Malt Gallery ، Hoda et Chocolat، Fine BoucheوLa Ferme St Jacques.



وفي تصريح له، قال ، مؤسس ورئيس "Rebirth Beirut": "لطالما كانت روح الابداع حاضرة في بيروت وهي مصدر قوة وتجدد. هذا المعرض هو وسيلتنا لاحتضان المجتمع، الاحتفاء بالجمال، وإضافة المزيد من الضوء إلى مدينة تلهم العالم. ندعو الجميع لزيارة المعرض، دعم المواهب المحلية، ومشاركة روح العيد".



ويأتي هذا الحدث ضمن مهمة Rebirth Beirut المستمرة لتعزيز الثقافة، وتنشيط الحياة الحضرية والاجتماعية في المدينة، وتمكين الفنانين والمهنيين الذين يسهمون في حيوية بيروت وديناميكيتها.

