Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

المقاصد في صيدا وجامعة رفيق الحريري توقعان بروتوكول تعاون

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:51
Doc-P-1454695-639012415746198065.png
Doc-P-1454695-639012415746198065.png photos 0
وقّعت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا ممثلة برئيسها الأستاذ محمد فايز البزري، وجامعة رفيق الحريري ممثلة برئيسها الدكتور سعيد اللادقي، بروتوكول تعاون يشمل مجالات التطوير الأكاديمي، التدريب، الدعم المالي، الاستشارات، والنفع العام المتبادل للعاملين والطلاب في المؤسستين التربويتين.

وأعلن الجانبان أن "هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من إيمان الجمعية والجامعة بأهمية بناء جيل شاب قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل، عبر ترسيخ قيم العطاء والمحبة، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، وتطوير روح التعلم والإبداع بما يساهم في لعب دور ريادي في خدمة الوطن والمجتمع".  

وأكدا أن "مذكرة التفاهم تمثل نموذجًا لتعاون تعليمي متكامل بين مؤسسة جامعية ومؤسسة تربوية، يعزز الدور المجتمعي للطرفين ويدعم جودة التعليم في صيدا على المدى القريب والبعيد، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي".
المجتمع المحلي

رفيق الحريري

المستقبل

صيدا على

الإسلام

