تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
المقاصد في صيدا وجامعة رفيق الحريري توقعان بروتوكول تعاون
Lebanon 24
13-12-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّعت جمعية
المقاصد
الخيرية الإسلامية في
صيدا
ممثلة برئيسها الأستاذ محمد فايز
البزري
، وجامعة
رفيق الحريري
ممثلة برئيسها الدكتور سعيد اللادقي،
بروتوكول
تعاون يشمل مجالات التطوير الأكاديمي، التدريب، الدعم المالي، الاستشارات، والنفع العام المتبادل للعاملين والطلاب في المؤسستين التربويتين.
وأعلن الجانبان أن "هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من إيمان الجمعية والجامعة بأهمية بناء جيل شاب قوي قادر على مواجهة تحديات
المستقبل
، عبر ترسيخ قيم العطاء والمحبة، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، وتطوير روح التعلم والإبداع بما يساهم في لعب دور ريادي في خدمة الوطن والمجتمع".
وأكدا أن "مذكرة التفاهم تمثل نموذجًا لتعاون تعليمي متكامل بين مؤسسة جامعية ومؤسسة تربوية، يعزز الدور المجتمعي للطرفين ويدعم جودة التعليم في
صيدا على
المدى القريب والبعيد، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن العام يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية الكندية
Lebanon 24
الأمن العام يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية الكندية
13/12/2025 18:10:15
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز
Lebanon 24
أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز
13/12/2025 18:10:15
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في بيروت و"مؤسسة الحريري"
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في بيروت و"مؤسسة الحريري"
13/12/2025 18:10:15
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: الحديقة الجديدة شاهد على رؤية رفيق الحريري للبنان المزدهر
Lebanon 24
مخزومي: الحديقة الجديدة شاهد على رؤية رفيق الحريري للبنان المزدهر
13/12/2025 18:10:15
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع المحلي
رفيق الحريري
المستقبل
صيدا على
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
افتتاح معرض "ظل ونور" للفنانة التشكيلية نور غدّار في برج رحّال
Lebanon 24
افتتاح معرض "ظل ونور" للفنانة التشكيلية نور غدّار في برج رحّال
10:20 | 2025-12-13
13/12/2025 10:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس
Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس
09:36 | 2025-12-13
13/12/2025 09:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص
Lebanon 24
حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص
08:22 | 2025-12-13
13/12/2025 08:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان التشكيلي مارون مخول افتتح معرضا للرسم في قصر الاونيسكو برعاية الراعي
Lebanon 24
الفنان التشكيلي مارون مخول افتتح معرضا للرسم في قصر الاونيسكو برعاية الراعي
07:13 | 2025-12-13
13/12/2025 07:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "Rebirth Beirut" تطلق معرض الميلاد للفن والتصميم
Lebanon 24
جمعية "Rebirth Beirut" تطلق معرض الميلاد للفن والتصميم
04:34 | 2025-12-13
13/12/2025 04:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
15:10 | 2025-12-12
12/12/2025 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
Lebanon 24
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
01:45 | 2025-12-13
13/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
10:20 | 2025-12-13
افتتاح معرض "ظل ونور" للفنانة التشكيلية نور غدّار في برج رحّال
09:36 | 2025-12-13
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس
08:22 | 2025-12-13
حفل "BBAA" بنسخته الثالثة في الكازينو لتكريم رواد كرة السلة برعاية بايراقداريان وحضور مرقص
07:13 | 2025-12-13
الفنان التشكيلي مارون مخول افتتح معرضا للرسم في قصر الاونيسكو برعاية الراعي
04:34 | 2025-12-13
جمعية "Rebirth Beirut" تطلق معرض الميلاد للفن والتصميم
04:33 | 2025-12-13
في البترون.. افتتاح المعرض الميلادي السنوي للأشغال اليدوية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 18:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24