المقاصد في صيدا وجامعة رفيق الحريري توقعان بروتوكول تعاون

وقّعت جمعية الخيرية الإسلامية في ممثلة برئيسها الأستاذ محمد فايز ، وجامعة ممثلة برئيسها الدكتور سعيد اللادقي، تعاون يشمل مجالات التطوير الأكاديمي، التدريب، الدعم المالي، الاستشارات، والنفع العام المتبادل للعاملين والطلاب في المؤسستين التربويتين.



وأعلن الجانبان أن "هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من إيمان الجمعية والجامعة بأهمية بناء جيل شاب قوي قادر على مواجهة تحديات ، عبر ترسيخ قيم العطاء والمحبة، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح، وتطوير روح التعلم والإبداع بما يساهم في لعب دور ريادي في خدمة الوطن والمجتمع".



وأكدا أن "مذكرة التفاهم تمثل نموذجًا لتعاون تعليمي متكامل بين مؤسسة جامعية ومؤسسة تربوية، يعزز الدور المجتمعي للطرفين ويدعم جودة التعليم في المدى القريب والبعيد، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والمعلمين والمجتمع المحلي".

