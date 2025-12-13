افتتاح معرض "ظل ونور" للفنانة التشكيلية نور غدّار في برج رحّال

افتُتح في بلدة برج رحّال – قضاء صور، معرض الرسومات ومعهد التدريب وتعليم الرسم تحت عنوان: "ظلّ ونور" للفنانة التشكيلية نور غدّار، بحضور النائب علي خريس، رئيس بلدية برج رحّال المهندس داود عزالدين، مختار البلدة ربيع خليل، رئيس جمعية "الرؤية الوطنية" صالح صفا، إلى جانب فاعليات اجتماعية وثقافية، وحشد من المهتمين بالفن التشكيلي.



غدّار



وقدمت الفنانة غدّار للحضور شرحا مفصلا عن "مجموعة من لوحاتها التي جاءت كصرخة فنية صادقة تحاكي معاناة النزوح خلال حرب عام 2024، مجسّدةً مشاهد الألم اليومي، ولا سيما زحمة السير الخانقة، وحقائب الثياب التي اختزلت بيوتها في أمتعة مؤقتة، فكان اللون شاهداً على القهر، والريشة وثيقة إنسانية لا تُنسى".



وتوقّفت غدّار عند لوحة تُظهر معاناة أهالي الجنوب جراء التحليق المستمر للمسيّرات المعادية في سماء ، كما شرحت جدارية رمزية تحاكي القرار 1701، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، والتشبث بوحدة الأرض . ولم تغب الذاكرة الشعبية عن المعرض، إذ عرضت الفنانة لوحة تجسّد زيتونة الأرض وخابية الزيت، مستوحاة من قصة الحاجة أم شعلان خريس، التي دمّر العدو منزلها في برج رحال فيما بقيت خابية الزيت سالمة، فقامت بتوزيع زيت على الأهالي "للبركة".



كما ضم المعرض عددا من اللوحات التي تناولت عادات الضيعة وتقاليدها.



وأكدت غدّار أن "الفن ليس ترفاً، بل فعل مقاومة ثقافية، ومساحة لبناء الإنسان، وتنمية الإبداع، وصقل المواهب، خاصة لدى الأجيال الشابة".







، أكّد رئيس بلدية برج رحّال عزالدين على "أهمية هذا المعرض الثقافي والفني"، معتبراً أن "البلدة التي احتضنت الشهادة والصمود، هي اليوم أحوج ما تكون لاحتضان الفن، لأنه الوجه الآخر للحياة، ولأن الثقافة تشكّل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وحماية الذاكرة".



خريس



بدوره، شدد خريس في كلمته على أن "الفن والإبداع مسيرة حياة وعطاء وجهاد، وأن الريشة الصادقة قادرة على توثيق وجع الجنوب وجماله في آنٍ معاً". وقال: "إن هذه الأعمال الفنية تؤرّخ للجنوب بألوانه، وألمه، وصموده، وإنسانيته، مؤكداً أن الثقافة والفن هما خط الدفاع الأول عن الهوية، تماماً كما دفاع عن الأرض".



وفي ختام الافتتاح، جال الحضور في أقسام المعرض، مطّلعين على اللوحات والأعمال الفنية، حيث قدّمت غدّار لخريس لوحة تحمل رسمه الشخصي، عربون وفاء وتقدير.

