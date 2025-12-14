صيدا تضيء شجرة الميلاد

لمناسبة ورأس السنة، أضاءت بلدية مساء اليوم شجرة الميلاد عند تقاطع في المدينة، بالتعاون مع " توي مول قبلان إخوان"، بحضور النائب السابق الدكتور سليم ، رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور أحمد عكرة، رئيس في المجلس البلدي يوسف طعمة، عضو الهلالية رئيسة هنا أبومرعي وفاعليات اجتماعية.

وأكد عكرة ان "بلدية صيدا اليوم تعزز كل النشاطات والسياحية في المدينة لتعزيز العيش المشترك، نحتفل اليوم بإضاءة شجرة عيد الميلاد، وإن شاء الله بعد نحو شهرين نحتفل بصيدا مدينة رمضانية".

وشكر مؤسسة قبلان على مبادرتها بتقديم شجرة عيد الميلاد، وهذا الأمر هو دليل على التمسك بالعيش المشترك، لما يشكله من أهمية في تقدم المدينة ونموها بمشاركة كافة أطيافها".