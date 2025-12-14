تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

صيدا تضيء شجرة الميلاد

Lebanon 24
14-12-2025 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1455166-639013454040908350.png
Doc-P-1455166-639013454040908350.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، أضاءت بلدية صيدا مساء اليوم شجرة الميلاد عند تقاطع إيليا في المدينة، بالتعاون مع  " توي مول قبلان إخوان"، بحضور النائب السابق الدكتور سليم خوري ،  رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور أحمد عكرة، رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي يوسف طعمة، عضو مجلس بلدية الهلالية رئيسة لجنة الأشغال هنا أبومرعي وفاعليات اجتماعية.

وأكد عكرة ان "بلدية صيدا اليوم تعزز كل النشاطات الدينية والسياحية في المدينة لتعزيز العيش المشترك، نحتفل اليوم بإضاءة شجرة عيد الميلاد، وإن شاء الله بعد نحو شهرين نحتفل بصيدا مدينة رمضانية".

وشكر مؤسسة قبلان على مبادرتها بتقديم شجرة عيد الميلاد، وهذا الأمر هو دليل على التمسك بالعيش المشترك، لما يشكله من أهمية في تقدم المدينة ونموها بمشاركة كافة أطيافها".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جونية تضيء شجرة الميلاد بمشاركة الأهالي والفاعليات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زوق مصبح تضيء شجرة الميلاد وسط احتفال جماهيري
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. البترون تضيء شجرة الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور والفيديو... بلدات لبنانية تُضيء شجرة الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس البلدي

لجنة الأشغال

عيد الميلاد

لجنة البيئة

مجلس بلدية

عضو مجلس

الدينية

الهلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
14:33 | 2025-12-14
Lebanon24
13:05 | 2025-12-14
Lebanon24
12:25 | 2025-12-14
Lebanon24
11:35 | 2025-12-14
Lebanon24
15:14 | 2025-12-13
Lebanon24
12:58 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24