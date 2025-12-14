صيدا تضيء شجرة الميلاد

لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، أضاءت بلدية صيدا مساء اليوم شجرة الميلاد عند تقاطع إيليا في المدينة، بالتعاون مع " توي مول قبلان إخوان"، بحضور النائب السابق الدكتور سليم خوري ، رئيس بلدية صيدا بالإنابة الدكتور أحمد عكرة، رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي يوسف طعمة، عضو مجلس بلدية الهلالية رئيسة لجنة الأشغال هنا أبومرعي وفاعليات اجتماعية.
وأكد عكرة ان "بلدية صيدا اليوم تعزز كل النشاطات الدينية والسياحية في المدينة لتعزيز العيش المشترك، نحتفل اليوم بإضاءة شجرة عيد الميلاد، وإن شاء الله بعد نحو شهرين نحتفل بصيدا مدينة رمضانية".
وشكر مؤسسة قبلان على مبادرتها بتقديم شجرة عيد الميلاد، وهذا الأمر هو دليل على التمسك بالعيش المشترك، لما يشكله من أهمية في تقدم المدينة ونموها بمشاركة كافة أطيافها".