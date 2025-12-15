تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

في الشويفات.. اضاءة شجرة عيد الميلاد في باحة كنيسة مار ميخائيل المدير

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:26
اضاءت بلدية الشويفات شجرة الميلاد في باحة كنيسة مار ميخائيل المدبّر بدعوة من كاهن ومجلس رعية الشويفات للروم الأرثوذكس، وبرعاية من بلدية المدينة.
أجواء ميلادية بامتياز طغت عليها موسيقى وأغاني العيد، والمفرقعات النارية، والمشروبات التقليدية، والضيافة الميلادية، كما وزع بابا نويل السكاكر والحلويات والهدايا على الأولاد.
وفي المناسبة، ألقى كاهن الرعية الأب الياس كرم كلمة، حيّا فيه جميع الذين وفدوا من أهل الشويفات والجوار لإحياء هذه المناسبة المميزة التي فيها "نرفع الدعاء لطفل المغارة أن يسكب سلامه على لبنان والمنطقة عمومًا". وشكر كرم رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي لرعايتهم هذا الاحتفال الأول من نوعه في ربوع كنيسة المدبّر، مركزًا على تاريخ مدينة الشويفات النابض بالحياة والإلفة والمحبة. وكانت مناسبة شكر فيها البلدية رئيسًا وأعضاء على النهضة التي تشهدها الشويفات، بشرًا وحجرًا، مباركًا جهودهم وانجازاتهم ومصداقيتهم بعد فترة وجيزة من تسلمهم مناصبهم.
وفي المناسبة، نقل الأب كرم معايدة الشيخ نزيه صعب، من خلال أبيات شعرية أرسلها في المناسبة.
ثم كانت كلمة معايدة من رئيس البلدية نضال الجردي الذي هنأ الحاضرين بالأعياد المجيدة وتمنى ان تبقى المحبة سائدة بين ابناء المدينة.
وقال: أحيي الأب كرم بسبب الجهود التي يبذلها لأجل المدينة وبفعل ذلك نأمل العمل سويا كي يعود الأهالي الذين غادروها اليها مجددا، فهذه المدينة تستأهل كل الخير واتمنى ان يحتفل هؤلاء الأهالي بالعيد العام المقبل في منازلهم في الشويفات.
كذلك آمل ان يحل السلام في لبنان الذي مر بظروف صعبة. 

وفي ختام الحفل، كان لقاء في صالون الكنيسة حيث تبادل الحضور الاحاديث ووزعت عليهم ضيافة العيد.
مواضيع ذات صلة
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في قصر بعبدا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة شجرة الميلاد في ساحة الشهداء
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24

