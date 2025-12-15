في الشويفات.. اضاءة شجرة عيد الميلاد في باحة كنيسة مار ميخائيل المدير

اضاءت بلدية شجرة الميلاد في باحة مار ميخائيل المدبّر بدعوة من كاهن ومجلس رعية الشويفات للروم الأرثوذكس، وبرعاية من بلدية المدينة.

أجواء ميلادية بامتياز طغت عليها موسيقى وأغاني العيد، والمفرقعات النارية، والمشروبات التقليدية، والضيافة الميلادية، كما وزع نويل السكاكر والحلويات والهدايا على الأولاد.

وفي المناسبة، ألقى كاهن الرعية الأب الياس كرم كلمة، حيّا فيه جميع الذين وفدوا من أهل الشويفات والجوار لإحياء هذه المناسبة المميزة التي فيها "نرفع الدعاء لطفل المغارة أن يسكب سلامه على والمنطقة عمومًا". وشكر كرم رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي وأعضاء لرعايتهم هذا الاحتفال الأول من نوعه في ربوع كنيسة المدبّر، مركزًا على تاريخ النابض بالحياة والإلفة والمحبة. وكانت مناسبة شكر فيها البلدية رئيسًا وأعضاء على النهضة التي تشهدها الشويفات، بشرًا وحجرًا، مباركًا جهودهم وانجازاتهم ومصداقيتهم بعد فترة وجيزة من تسلمهم مناصبهم.

وفي المناسبة، نقل الأب كرم معايدة الشيخ نزيه صعب، من خلال أبيات شعرية أرسلها في المناسبة.

ثم كانت كلمة معايدة من رئيس البلدية نضال الجردي الذي هنأ الحاضرين بالأعياد المجيدة وتمنى ان تبقى المحبة سائدة بين ابناء المدينة.

وقال: أحيي الأب كرم بسبب الجهود التي يبذلها لأجل المدينة وبفعل ذلك نأمل العمل سويا كي يعود الأهالي الذين غادروها اليها مجددا، فهذه المدينة تستأهل كل الخير واتمنى ان يحتفل هؤلاء الأهالي بالعيد العام المقبل في منازلهم في الشويفات.

كذلك آمل ان يحل السلام في لبنان الذي مر بظروف صعبة.



وفي ختام الحفل، كان لقاء في حيث تبادل الحضور الاحاديث ووزعت عليهم ضيافة العيد.

