"ميلاد الرجاء" في مرسيليا

أقامت"جوقة رعيّة سيدة " في ريسيتال "ميلاد الرجاء" في بازيليك Notre-Dame Garde، في حضورعدد كبير من المؤمنين اللبنانيّين والشرقيّين الذين أتوا من مرسيليا والجوار ومن Aix-En-Provence و Toulon.

قدّم الريسيتال بمختلف فقراته الوكيل البطريركي الخورأُسقُف پول كرم الذي أتى إطاره العام ضمن "حُجّاج الرجاء".

أتحفت الجوقة بقيادة رانيا عنتر الحضور لأكثر من ساعة بترانيم مريميّة وميلاديّة متنوّعة بمشاركة الأبوين فادي أيّوب وOlivier Spinoza.

وكانت مناسبةً لشكر الجميع على تلبيتهم الدعوة استعداداً لعيد الميلاد المجيد بعد أسبوع.