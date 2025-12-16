تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

"ميلاد الرجاء" في مرسيليا

Lebanon 24
16-12-2025 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1455802-639014723558218858.jpg
Doc-P-1455802-639014723558218858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أقامت"جوقة رعيّة سيدة لبنان" في مرسيليا ريسيتال "ميلاد الرجاء" في بازيليك Notre-Dame de la Garde، في حضورعدد كبير من المؤمنين اللبنانيّين والشرقيّين الذين أتوا من مرسيليا والجوار ومن Aix-En-Provence و Toulon.

قدّم الريسيتال بمختلف فقراته الوكيل البطريركي الخورأُسقُف پول كرم الذي أتى إطاره العام ضمن يوبيل "حُجّاج الرجاء".

أتحفت الجوقة بقيادة رانيا عنتر الحضور لأكثر من ساعة بترانيم مريميّة وميلاديّة متنوّعة بمشاركة الأبوين فادي أيّوب وOlivier Spinoza.

وكانت مناسبةً لشكر الجميع على تلبيتهم الدعوة استعداداً لعيد الميلاد المجيد بعد أسبوع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون: أتمنى أن تتحدثوا بلغة الرجاء للإنطلاق من جديد كشعب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون: أنتم بلد متنوع تجمعكم لغة واحدة وهي لغة الرجاء
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نصلّي من أجل السلام في أوكرانيا لكي يشرق فجر الرجاء ويرفع سلاح الظلم
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة حوارية في جامعة الحكمة حول مفهوم الرجاء في الديانات التوحيدية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:28:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

يا عنتر

الريس

يوبيل

الخور

بازيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2025-12-16
Lebanon24
06:03 | 2025-12-16
Lebanon24
06:01 | 2025-12-16
Lebanon24
05:08 | 2025-12-16
Lebanon24
04:28 | 2025-12-16
Lebanon24
03:47 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24