لابورا تفتتح مكتبها في زغرتا

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:25
أطلقت مؤسّسة "لابورا" مكتبها الجديد في زغرتا والشمال، في خلال احتفال في دار بلدية زغرتا، في حضور فاعليات رسمية وروحية واجتماعية وإعلامية من منطقة زغرتا- الزاوية.

حضر الافتتاح راعي أبرشية طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، الأب يوحنا مارون حنا ممثلا راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المونسنيور اسطفان فرنجيّة ممثلا النّائب البطريركي على نيابة إهدن- زغرتا المطران جوزيف نفاع، رئيس اتحاد بلديّات قضاء زغرتا الأستاذ بسّام هيكل، روبير مكاري ممثلا النائب السابق جواد بولس، إميل الدويهي ممثلا رئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة والرهبان والراهبات ورؤساء ومديري الجامعات المنطقة ومدارسها، ومسؤولي الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الإجتماعية والإعلاميين وأصدقاء "لابورا" و"المؤتمر المسيحي الدائم".

 استُهلّ الاحتفال بكلمة لمديرة العلاقات العامة والتمويل في "لابورا" كاتيا حبشي قالت فيها: "لأن الشمال هو قلب لبنان النابض، ولأن زغرتا هي قلب الشمال، ولأن قلوبنا على شبابنا في الشمال وفي كل لبنان، ولأنكم معنا ومؤمنون بقضيتنا، نحن هنا اليوم لنخدم في الشمال كما في أنطلياس وزحلة من دون تمييز بين مسيحي ومسيحي وبعيدًا من العمل السياسي أو الحزبي أو المذهبي".

أضافت: "لابورا ولدت لتخدم الشباب المسيحي من أجل استعادة التوازن ليبقى لبنان بصيغته التعددية، لبنان التنوع والشراكة الحقيقية. لابورا ليست مجرّد مكتب توظيف، إنها قضية وطنية بامتياز، هي كل إنسان مسيحي وطني شريف مثلكم قرّر أن يتدخّل ويساهم في تغيير الواقع ويقول لا، شبابنا ليسوا للهجرة ولا للبطالة، وبهمّتكم سوف نصنع الفرق. اليأس ممنوع والعتب مرفوع."

ثمّ كانت كلمة لرئيس لابورا الأب طوني خضرا الذي عرض الإنجازات الأخيرة للابورا بالأرقام، حيث تمّ "توجيه 115610 مسيحيين إلى وظائف القطاعين العام والخاص وتدريب 27430 مسيحيًّا للدخول الى القطاعين العام والخاص، وتوظيف 16371 مسيحيًّا في القطاعين العام والخاص".

وقال: "نحن أبناء الكلمة، وهذه الكلمة تحوّلت إلى خدمة. نحن لسنا اليوم هنا لمجرّد افتتاح مكتب من حجر وكراسٍ وطاولات وتجهيزات، بل لنفتح قلوبنا لبعضنا البعض، ونبني الجسور في زمن بناء الجدران، ونكون جزءًا من الحلّ لمشاكل شبابنا".

أضاف: "نحن هنا لنكون واحدًا في زمن التشرذم، ولنقول لا لكل ما يفرّقنا سياسيًّا أو مذهبيًّا. نحن مؤمنون بأنّ قوّة لبنان هي من قوّة كل مكوّناته، لذلك نعمل مسيحيًّا لا من أجل أخذ دور أحد، بل من أجل استعادة دورنا لنكون مكوّنًا فاعلاً في هذا الوطن".

تابع: "نحن هنا للعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوجيه والتدريب والتوظيف كحقّ لكلّ إنسان، لأنّ العدالة لا تتحقّق إذا استمرّينا بالتعامل مع بعضنا البعض وفق معايير إبن الجارية وإبن الحرّة".

ختم: "نحن معكم اليوم لتكون لابورا ثروة وثورة في الشمال، ومن دونكم لا يمكن لهذا الأمر أن يتحقّق. نطلب منكم محاسبتا بعد سنة ولكن في انتظار ذلك، نطلب منكم في المقابل أن تكونوا مساهمين في إنجاح هذا المشروع الذي يبدأ من زغرتا ولا ينتهي في كل الشمال."

بعد كلمة الأب خضرا دار نقاش مع الحضور "تميّز بالصراحة والعفوية، وتضمّن استفسارات ومداخلات تتعلق في غالبيّتها بضرورة العمل المسيحي الموحّد لمواجهة الأزمة الوجوديّة".

ثم عرض منسّق مكتب لابورا - زغرتا جوزف قندلفت لخطة عمل لابورا- زغرتا لسنة 2026 بالأرقام والمؤلفة من 7 محاور.

وقال: "أؤمن بأنّ الرؤية للمستقبل تتمحور حول تعزيز الحضور المسيحي في الشمال من خلال تمكين الشباب المسيحي، ومنحهم أسباب البقاء والصمود في أرضهم".

وأوضح أن "هذا المشروع ليس مشروع لابورا وحدها، بل هو مشروع مجتمع بكامله. نجاحه يعتمد على تعاونكم، وعلى دعم البلديات والمخاتير والجمعيات والكنائس والمؤسسات كافة، ونجاحي يتوقف على تعاونكم معي. معًا يمكننا الحدّ من الهجرة، دعم شبابنا، وخلق فرص جديدة لهم في منطقتهم وبين أهلهم."

في ختام الاحتفال التقى الحاضرون حول كوكتيل للمناسبة ثمّ انتقلوا إلى مكتب "لابورا" وجالوا في أرجائه.

