جمعية "The Right Path" تحيي قداسًا سنويًا عن روح بشير الجميل وشهداء المقاومة

أقامت جمعية "The Right Path" قداسها السنوي عن روح الرئيس وشهداء .

واعتبرت الجمعية ان" قداس هذا العام تميز برمزية المكان الذي أُقيمت فيه الصلاة والغداء، حيث شارك حوالى 70 طفلًا من مأويي مار بولس – فالوغا، ومار شربل – قنابة/بعبدات في الذبيحة الإلهية التي ترأسها الأب بديع الحاج، كما تشاطروا مأدبة الغداء الميلادية مع نزلاء مستشفى ومعهد بيت شباب من ذوي الحاجات الخاصة".

وأكدت الجمعية أن "خطواتها تبقى مستلهمة من المسار الذي رسمه مارون وصولًا إلى بشير، مشيرة إلى أن اختيار المكان هذا العام جاء للتذكير بروح التواضع وروح الميلاد، وهما من أخلاقيات بشير التي ترجمها في مرحلة الـ 21 يوماً، حيث توجه إلى المعهد وزار رفاقه المصابين، وشكرهم وشاركهم فرحة انتصار المقاومة ووصوله إلى الرئاسة".