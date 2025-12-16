تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

جمعية "The Right Path" تحيي قداسًا سنويًا عن روح بشير الجميل وشهداء المقاومة

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:47
أقامت جمعية "The Right Path" قداسها السنوي عن روح الرئيس بشير الجميل وشهداء المقاومة اللبنانية.
واعتبرت الجمعية ان" قداس هذا العام تميز برمزية المكان الذي أُقيمت فيه الصلاة والغداء، حيث شارك حوالى 70 طفلًا من مأويي مار بولس – فالوغا، ومار شربل – قنابة/بعبدات في الذبيحة الإلهية التي ترأسها الأب بديع الحاج، كما تشاطروا مأدبة الغداء الميلادية مع نزلاء مستشفى ومعهد بيت شباب من ذوي الحاجات الخاصة".

وأكدت الجمعية أن "خطواتها تبقى مستلهمة من المسار الذي رسمه يوحنا مارون وصولًا إلى بشير، مشيرة إلى أن اختيار المكان هذا العام جاء للتذكير بروح التواضع وروح الميلاد، وهما من أخلاقيات بشير التي ترجمها في مرحلة الـ 21 يوماً، حيث توجه إلى المعهد وزار رفاقه المصابين، وشكرهم وشاركهم فرحة انتصار المقاومة ووصوله إلى الرئاسة".

وتخلّل المناسبة ريسيتال ميلادي شارك فيه الأطفال، إلى جانب المرنمين فريدي الأشقر وإليان نقولا، والعازفة ميشلين العليا. وبعد الغداء، جرى توزيع الهدايا على الحاضرين في أجواء ميلادية أدخلت الفرح إلى قلوب المشاركين .
