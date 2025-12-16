حفل موسيقي للجنة التحضيرية لفيلم FINIKIA خُصِّص لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى (صور)

أقامت اللجنة التحضيرية لفيلم FINIKIA حفلاً موسيقيًا خُصِّص لإجراء المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى، التي نُظِّمت على مرحلتين، وشارك فيها طلاب من الكليات والمعاهد الموسيقية إلى جانب موسيقيين محترفين. وقد بلغ المرحلة النهائية ستة مشترِكين من فئة الطلاب وخمسة من فئة المحترفين.



وتنافس المشاركون على ابتكار مقطوعة موسيقية مستوحاة من الحضارة الفينيقية، لتكون نواة الموسيقى التصويرية للفيلم الذي سيُنتَج بالتعاون مع هوليوود على الشاطئ اللبناني.



وأقيم الاحتفال على مسرح جامعة سيدة اللويزة – ذوق مصبح، بمشاركة لجنة تحكيم ضمّت: الفنان غدي الرحباني، عميد كلية الموسيقى في جامعة الروح – الكسليك الأب ميلاد طربيه، نقيب الفنانين المحترفين في الممثل والمخرج شلهوب، نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بو سعيد، والفنانة جاهدة .

وحضر الحفل ممثل شركة FINIKIA LTD، المنتج المحلي للفيلم، الأب جوني سابا، إلى جانب شخصيات دبلوماسية وعسكرية وقضائية وإدارية وإعلامية، ونخبة من الفنانين والمخرجين والمنتجين.



وقبيل إعلان النتائج، ألقى الأب جوني سابا كلمة أكد فيها أن هذه المسابقة تجمع نخبة من المواهب الموسيقية من طلاب ومحترفين لبنانيين، من داخل لبنان ومن دول الانتشار، ولا سيما من والسويد ودبي، معتبرًا أن الموسيقى، كالإبحار الفينيقي، هي فعل اكتشاف وتجاوز للحدود.



وأعلن أن الفائز من فئة المحترفين سيكون ضمن الفريق العالمي الذي سيؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم، فيما سيستفيد الفائزان الجامعيان الأول والثاني من خبرة المؤلف العالمي عبر جلسات إرشاد ومتابعة، بينما ينال الفائز الثالث تقدير من خلال تعليقات فنية متخصصة. كما شكر لجنة التحكيم ووسائل الإعلام، ولا سيما تلفزيون Tele Lumiere، وجامعة سيدة اللويزة على استضافتها الكريمة.



وفي ختام المسابقة، جرى توزيع شهادات تقدير على المشاركين، ثم إعلان النتائج التي جاءت على الشكل الآتي:



عن فئة الطلاب:

• الجائزة الأولى: جان غانم – نال مبلغ 2000 دولار وفرصة لقاء بالموسيقار العالمي الذي سيؤلف موسيقى الفيلم في لندن.

• الجائزة الثانية: كريم شمالي – نال مبلغ 1000 دولار وفرصة لقاء بالموسيقار العالمي.

• الجائزة الثالثة: جورج صوان – نال مبلغ 500 دولار أميركي وتقييم لجنة التحكيم للمقطوعة المقدّمة.



عن فئة المحترفين:

• فاز جاد موسان بالجائزة الماسية، وهي التعاون مع الموسيقار العالمي في لندن لتأليف موسيقى الفيلم، مع راتب شهري طوال فترة العمل.



واختُتم الحفل بتوزيع الجوائز والدروع التكريمية على لجنة التحكيم، من تصميم الفنان رودي رحمة، الذي ألقى قصيدة بالمناسبة.