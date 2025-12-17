اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ومعهد يونس امره

وقّعت جامعة العربية ممثلة برئيسها وائل نبيل اتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات مع معهد يونس إمره ممثلاً بمديره الأستاذ مصطفى آيدوغدو، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية، لا سيّما في تعليم اللغة ونشر الثقافة التركية في الوسط الجامعي.





حضرالتوقيع عميدة الإنسانية البروفيسور صديقة لاشين ، مساعد الدكتورة هلكا علاء الدين ،ووفد مرافق من المعهد.





نصت الاتفاقية على افتتاح دورات لتعليم اللغة التركية داخل حرم الجامعة، بإشراف معهد يونس إمره الذي يتولى تنظيم البرامج التعليمية وتوفير مدرّسين مختصين. كما يتضمن التعاون دعم الدراسات الأكاديمية والثقافية في مجال الثقافة التركية، وتعزيز التواصل بين الجامعة والجامعات التركية.





ويشمل الاتفاق تنظيم أنشطة ثقافية وأكاديمية مشتركة، والترويج لفرص المنح الدراسية في لطلاب جامعة بيروت العربية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتميزين للمشاركة في برامج المدرسة الصيفية التركية.

