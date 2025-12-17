تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ومعهد يونس امره
Lebanon 24
17-12-2025
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّعت جامعة
بيروت
العربية ممثلة برئيسها
البروفيسور
وائل نبيل
عبد السلام
اتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات مع معهد يونس إمره ممثلاً بمديره الأستاذ مصطفى آيدوغدو، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية، لا سيّما في تعليم اللغة
التركية
ونشر الثقافة التركية في الوسط الجامعي.
حضرالتوقيع عميدة
كلية العلوم
الإنسانية البروفيسور صديقة لاشين ، مساعد
عميد الكلية
الدكتورة هلكا علاء الدين ،ووفد مرافق من المعهد.
نصت الاتفاقية على افتتاح دورات لتعليم اللغة التركية داخل حرم الجامعة، بإشراف معهد يونس إمره الذي يتولى تنظيم البرامج التعليمية وتوفير مدرّسين مختصين. كما يتضمن التعاون دعم الدراسات الأكاديمية والثقافية في مجال الثقافة التركية، وتعزيز التواصل بين الجامعة والجامعات التركية.
ويشمل الاتفاق تنظيم أنشطة ثقافية وأكاديمية مشتركة، والترويج لفرص المنح الدراسية في
تركيا
لطلاب جامعة بيروت العربية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتميزين للمشاركة في برامج المدرسة الصيفية التركية.
Advertisement
