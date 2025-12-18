تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

جومانة مدوّر تُحيي ريسيتالاً ميلادياً في كنيسة مار جرجس ـ عمارة شلهوب

Lebanon 24
18-12-2025 | 02:11
أحيَت المرنّمة جومانة مدوّر ريسيتالاً ميلادياً في كنيسة مار جرجس – عمارة شلهوب، برعاية راعي  أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، وذلك بدعوة من جمعية ريتيـلو فاونديشن التي تترأسها السيدة روز بشعلاني.

وحضر الاحتفال وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، والنائبان إبراهيم كنعان ورازي الحاج، والنائب سامي الجميل ممثلاً بالمحامية جويل بو عبود، والنائب الياس حنكش ممثلاً بالسيد ايلي كامل، والنائب كميل شمعون ممثلاً بالمحامي فؤاد الاسمر، ورئيس الرابطة المارونية مارون الحلو، ورؤساء بلديات، إلى جانب شخصيات روحية وسياسية وقضائية وعسكرية وإعلامية، وحشد كبير من المؤمنين فاق عددهم الالف وخمسمائة شخص، غصّت بهم قاعات الكنيسة.

وقدّمت مدوّر خلال الريسيتال مجموعة من التراتيل الميلادية المختارة، من ألحان جوزف خليفة، ورافقها على آلة الأورغ مارك عبد النور. وعكست التراتيل عمق المعنى الروحي للميلاد، فأضفت على الأمسية طابعاً من الخشوع والفرح، وسط تفاعل لافت من الحضور مع الأجواء الميلادية الروحية.

وفي ختام الاحتفال، قدّمت السيدة روز بشعلاني درعاً تقديرياً للمطران بو نجم،  الذي تحدث عن المعنى الحقيقي لعيد الميلاد: الرجاء، السلام، والمحبة. 

ثم ألقت بشعلاني  كلمة شكرت فيها الحضور على مشاركتهم في هذا الريسيتال الذي شكّل محطة ميلادية جامعة، حملت رسالة محبة وسلام، وأكّدت على دور الفنّ الروحي في إحياء القيم الإنسانية وتعزيز الرجاء، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.

كما شدّدت بشعلاني على الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به جمعية ريتيـلو فاونديشن، من خلال مبادراتها وخدماتها الاجتماعية الهادفة إلى دعم العائلات المحتاجة، ومساندة الفئات الأكثر ضعفاً، وترسيخ ثقافة التضامن. 
