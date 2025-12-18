"الإرشاد والإصلاح" تطلق مشروع "الذهب الأخضر"

أقامت جمعية" الإرشاد والإصلاح" حفل عشاء خيريا بعنوان "الذهب الأخضر" في فندق كيمبنسكي برعاية والبلديات العميد أحمد مُمَثلاً بأمين سر الداخلي المركزي العميد سامي نصيف.



حضر الحفل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان مُمَثلاً بأمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، نواب وضاح الصادق، نبيل بدر، الدكتور عماد الحوت، وابراهيم منيمنة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت، ورؤساء جمعيات وإعلاميين وفاعليات اجتماعية وسياسية ورسمية.



بداية بالنشيد الوطني اللبناني، فتلاوة آيات من القرآن ، وترحيب بالحضور مع الإعلامي صبحي قبلاوي، تلاها عرض فيديو تعريفي بشجرة Kiri السريعة النمو، وبخصائصها وفوائدها الاقتصادية.



ثم رحّب رئيس الجمعية المهندس طقوش في كلمته بالحضور معرِّفاً عن الجمعية وأعمالها، وعرض مشروع الجمعية الجديد "الذَّهَب الأَخضَرِ"، الذي يقوم على زراعة أشجار سريعة النمو للإستفادة من أخشابها، وحَالُ "هَذِهِ الشَّجَرَةِ مِثلُ حالِ جَمعيَّةِ الإِرشادِ والإِصلاحِ: جُذورُها ضارِبةٌ في عُمقِ المُجتَمعِ اللبناني، تنشُرُ خَيرَها على المجتَمَعِ اللُّبناني وأَهلِه، وتستَمِدُّ الطَّاقَة والحياةَ مِن بيئَتِها المُحيطَةِ"، وعرض رُؤيَةِ الجَمعيةِ التي تعمل لأَجلِ مُجتمعٍ مُؤمِنٍ مُتَكافِلٍ ومُتكامل، وختم: "الجَمعية حائزَةٌ على شهادة الـ ISO في الإِدارَةِ العامةِ، وحِساباتُها يشرِفُ عليها مَكاتِبُ تَدقيق عالميَّة، ولَها شَراكاتٌ مع NGOs من مختلف دول العالم، لكِن يَبقى شَريكُها الأَكبَرُ هم أَهلُها في . وذكّر بشعار الجمعية الدائم "نَحوَ عَمَلٍ إِنسانيٍّ مُتقَنٍ".



وألقى العميد نصيف كلمة راعي الحفل مُشيداً" بأعمال الجمعية وحضورها في عدد كبير من المناطق اللبنانية وخصوصاً المبادرة النوعية التي أطلقتها الجمعية بمشروع الوقف التنموي الانتاجي "الذهب الأخضر"، هذا إلى جانب مبادراتها العديدة وجهودها الإنسانية والاجتماعية المتواصلة بهدف تحسين الظروف المعيشية للناس والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقهم".



ثم دار حوار بين قبلاوي وعضو المجلس الشرعي الجمعية المهندس وسيم المغربل والمحامي خالد طقوش في التعريف عن الوقف وعن مشروع الذهب الأخضر والذي يعود ريعه لبرنامج تعليم القرآن والحديث ومساعدة الأيتام، وكيفية دعم المشروع.



وختم قبلاوي الحفل شاكراً الحضور على مساهماتهم مذكِّراً أن" باب التبرُّع سيبقى مفتوحاً إلى حين تأمين اكتتاب ٤١٥٠ سهماً لوقف "الذهب الأخضر".

