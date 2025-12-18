تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

"الإرشاد والإصلاح" تطلق مشروع "الذهب الأخضر"

Lebanon 24
18-12-2025 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1457019-639016689494318680.png
Doc-P-1457019-639016689494318680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت جمعية" الإرشاد والإصلاح" حفل عشاء خيريا بعنوان "الذهب الأخضر" في فندق كيمبنسكي برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار مُمَثلاً بأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي نصيف.

حضر الحفل  مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان مُمَثلاً بأمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، نواب بيروت وضاح الصادق، نبيل بدر، الدكتور عماد الحوت، وابراهيم منيمنة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت، ورؤساء جمعيات وإعلاميين وفاعليات اجتماعية وسياسية ورسمية.

بداية بالنشيد الوطني اللبناني، فتلاوة آيات من القرآن الكريم، وترحيب بالحضور مع الإعلامي صبحي قبلاوي، تلاها عرض فيديو تعريفي بشجرة Kiri السريعة النمو، وبخصائصها وفوائدها الاقتصادية.

ثم رحّب رئيس الجمعية المهندس ابراهيم طقوش في كلمته بالحضور معرِّفاً عن الجمعية وأعمالها، وعرض مشروع الجمعية الجديد "الذَّهَب الأَخضَرِ"، الذي يقوم على زراعة أشجار سريعة النمو للإستفادة من أخشابها، وحَالُ "هَذِهِ الشَّجَرَةِ مِثلُ حالِ جَمعيَّةِ الإِرشادِ والإِصلاحِ: جُذورُها ضارِبةٌ في عُمقِ المُجتَمعِ اللبناني، تنشُرُ خَيرَها على المجتَمَعِ اللُّبناني وأَهلِه، وتستَمِدُّ الطَّاقَة والحياةَ مِن بيئَتِها المُحيطَةِ"، وعرض رُؤيَةِ الجَمعيةِ التي تعمل لأَجلِ مُجتمعٍ مُؤمِنٍ مُتَكافِلٍ ومُتكامل، وختم: "الجَمعية حائزَةٌ على شهادة الـ ISO في الإِدارَةِ العامةِ، وحِساباتُها يشرِفُ عليها مَكاتِبُ تَدقيق عالميَّة، ولَها شَراكاتٌ مع NGOs من مختلف دول العالم، لكِن يَبقى شَريكُها الأَكبَرُ هم أَهلُها في لبنان. وذكّر بشعار الجمعية الدائم "نَحوَ عَمَلٍ إِنسانيٍّ مُتقَنٍ".

وألقى العميد نصيف كلمة راعي الحفل مُشيداً" بأعمال الجمعية وحضورها في عدد كبير من المناطق اللبنانية وخصوصاً المبادرة النوعية التي أطلقتها الجمعية بمشروع الوقف التنموي الانتاجي "الذهب الأخضر"، هذا إلى جانب مبادراتها العديدة وجهودها الإنسانية والاجتماعية المتواصلة بهدف تحسين الظروف المعيشية للناس والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقهم".

ثم دار حوار بين قبلاوي وعضو المجلس الشرعي نائب رئيس الجمعية المهندس وسيم المغربل والمحامي خالد طقوش في التعريف عن الوقف وعن مشروع الذهب الأخضر والذي يعود ريعه لبرنامج تعليم القرآن والحديث ومساعدة الأيتام، وكيفية دعم المشروع.

وختم قبلاوي الحفل شاكراً الحضور على مساهماتهم مذكِّراً أن" باب التبرُّع سيبقى مفتوحاً إلى حين تأمين اكتتاب ٤١٥٠ سهماً لوقف "الذهب الأخضر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد جمعية" الإرشاد والإصلاح" زار دريان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تعزز حضورها الميداني عبر "المشروع الأخضر"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان التقى وفد جمعية الإرشاد والإصلاح واستمع إلى مشاريعها
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني رعى إطلاق مكتب المشروع الاخضر في راشيا: تبقى الزراعة نبض الأرض والحياة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

أعضاء المجلس

مجلس الأمن

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

ابراهيم

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:32 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:41 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:11 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
10:32 | 2025-12-18
Lebanon24
09:49 | 2025-12-18
Lebanon24
08:41 | 2025-12-18
Lebanon24
07:22 | 2025-12-18
Lebanon24
02:11 | 2025-12-18
Lebanon24
07:22 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24