توقيع مذكرة تفاهم تجمع تيلي لوميار ـ نورسات وكلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف

وقّعت كلية في جامعة القديس يوسف ومجموعة تيلي لوميار – نورسات الإعلامية استراتيجية تهدف إلى إطلاق تعاون مشترك يعزّز التميّز الأكاديمي، ويدعم البحث العلمي والابتكار، ويساهم في نقل المعرفة الجامعية إلى المجتمع عبر الإعلام.



وتفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون الإعلامي–الأكاديمي، من خلال إبراز الأنشطة العلمية والبحثية، وتسليط الضوء على إنجازات الكلية ومشاريع طلابها، إلى جانب مشاركة أساتذة الكلية كخبراء ومحللين في برامج على شاشة تيلي لوميار – نورسات، بما يعزّز الربط بين الخبرة الأكاديمية والشأن العام.



ووُقّعت مذكرة التفاهم من قبل البروفسور زمكحل، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، والأستاذ جاك الكلاسي، لتيلي لوميار – نورسات، بحضور نائب العميد البروفسور ليال بو أنطون، البروفسور مي صايغ منسقة برنامج التوظيف والتدريب في كلية إدارة الأعمال، النائب السابق البروفسور عبدالله ، السيدة ماري الجميل المسؤولة الإدارية، ومديرة برامج تيلي لوميار نورسات الدكتورة ماري تريز بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة، و مجموعة من أساتذة الكلية.



وتُشكّل هذه الشراكة خطوة نوعية في بناء جسر تواصل فاعل بين الجامعة والإعلام، وتعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية، كما تعكس المؤسستين بنشر المعرفة، ودعم التعليم، وإبراز الكفاءات الأكاديمية والشبابية على المستويين المحلي والدولي.