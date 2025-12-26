جولة ميلادية من "حزب الله" على المرجعيات الروحية في صيدا

زار وفد من " " برئاسة معاون مسؤول العلاقات في المجلس السياسي الدكتور عبدالله زيعور ومسؤول قطاع الشيخ زيد ضاهر وعضو لجنة العلاقات في القطاع حسين السارجي المرجعيات الروحية المسيحية في مدينة صيدا مقدماً التهاني بعيد الميلاد المجيد باسم قيادة "حزب الله".

المحطة الاولى كانت في مطرانية صيدا ودير القمر للطائفة ، حيث قدم الوفد التهنئة بالميلاد لراعي الأبرشية المطران مارون العمار.

ثم زار الوفد مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك مقدماً التهنئة للمطران حداد، واختتمت الجولة في صيدا بزيارة متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري في مقر المطرانية في صيدا القديمة.

بعدها انتقل الوفد الى دير المخلص في بلدة جون حيث انضم إليه إمام البلدة الشيخ خضر عيد ومسؤول شعبة جون في الحزب وائل وعدد من الكوادر، حيث هنأوا الرئيس العام للرهبانية الكاثولكية الأرشمندريت أنطوان رزق ورئيس دير المخلص الأب القاضي الياس صليبا.