تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

جولة ميلادية من "حزب الله" على المرجعيات الروحية في صيدا

Lebanon 24
26-12-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1460305-639023788809459454.jpeg
Doc-P-1460305-639023788809459454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

زار وفد من "حزب الله" برئاسة معاون مسؤول العلاقات المسيحية في المجلس السياسي الدكتور عبدالله زيعور ومسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر وعضو لجنة العلاقات في القطاع  حسين السارجي المرجعيات الروحية المسيحية في مدينة صيدا مقدماً التهاني بعيد الميلاد المجيد باسم قيادة "حزب الله".

المحطة الاولى كانت في مطرانية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية، حيث قدم الوفد التهنئة بالميلاد لراعي الأبرشية المطران مارون العمار.

ثم زار الوفد مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك مقدماً التهنئة للمطران إيلي حداد، واختتمت الجولة في صيدا بزيارة متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري في مقر المطرانية في صيدا القديمة.

بعدها انتقل الوفد الى دير المخلص في بلدة جون حيث انضم إليه إمام البلدة الشيخ خضر عيد ومسؤول شعبة جون في الحزب وائل عيسى وعدد من الكوادر، حيث هنأوا  الرئيس العام للرهبانية الكاثولكية الأرشمندريت أنطوان رزق ورئيس دير المخلص الأب القاضي الياس صليبا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري في جولة ميلادية شملت مطارنة صيدا والنائب موسى ودار العناية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يطّلع على تحضيرات افتتاح "القرية الميلادية" في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري في جولة ميلادية: أمل بعام خلاص للبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد الميلاد

المارونية

المسيحية

الماروني

مرجعيون

مسيحية

ماروني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:27 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:33 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2025-12-26
Lebanon24
12:27 | 2025-12-25
Lebanon24
11:50 | 2025-12-25
Lebanon24
11:46 | 2025-12-25
Lebanon24
11:33 | 2025-12-25
Lebanon24
11:16 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24