تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

جعجع: جوهر عملنا فرحة أطفال لبنان

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1461652-639026906664890681.jpg
Doc-P-1461652-639026906664890681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ي اختتام رسيتالٍ ميلادي أقامته" كشافة الحريّة" في المقر العام للحزب في معراب، تمنّى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "يكون كل طفل في لبنان، من الشمال مرورا بجبل لبنان وبيروت والبقاع إلى الجنوب، يعيش فرحة العيد"، موضحاً أن "عملنا كله، هو لكي يعيش جميع أطفال لبنان وصباياه وشبابه ورجاله ونسائه هذه اللحظات، فمن أجل ذلك نخوض هذا النضال".

ولفت جعجع إلى أنه "كما في كل عام نعيّد سويًّا، بعد سنة كانت مليئة بالعمل والنشاط والجدّ والكدّ والنتائج المثمرة". وقال: "بصراحة، إنّ جوهر عملنا هو من أجل هذه اللحظة، ليس من أجل معادلات نظرية أو استراتيجيات، بل من أجل كل طفل، وكل شاب، وكل صبي وصبية في لبنان، كي يعيشوا هذه اللحظات، مهما كان بلدنا معرّضًا لمختلف أنواع الاضطرابات والحروب والأزمات، لنصبح دولة فعلية لا دولة نظرية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم الكشف عن جوهر محادثات بوتين وويتكوف
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التجمع الطبي: على اللبنانيين التقاط جوهر رسالة البابا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فرحة العودة: حين يجمع عيد الميلاد المغتربين بوطنهم
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24

سمير جعجع

جبل لبنان

رئيس حزب

البقاع

بيروت

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:04 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:27 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:43 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2025-12-30
Lebanon24
05:04 | 2025-12-29
Lebanon24
08:12 | 2025-12-28
Lebanon24
14:27 | 2025-12-27
Lebanon24
10:43 | 2025-12-27
Lebanon24
05:32 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24