جعجع: جوهر عملنا فرحة أطفال لبنان

ي اختتام رسيتالٍ ميلادي أقامته" كشافة الحريّة" في المقر العام للحزب في معراب، تمنّى "القوّات اللبنانيّة" أن "يكون كل طفل في ، من مرورا بجبل لبنان وبيروت والبقاع إلى الجنوب، يعيش فرحة العيد"، موضحاً أن "عملنا كله، هو لكي يعيش جميع أطفال لبنان وصباياه وشبابه ورجاله ونسائه هذه اللحظات، فمن أجل ذلك نخوض هذا النضال".

ولفت إلى أنه "كما في كل عام نعيّد سويًّا، بعد سنة كانت مليئة بالعمل والنشاط والجدّ والكدّ والنتائج المثمرة". وقال: "بصراحة، إنّ جوهر عملنا هو من أجل هذه اللحظة، ليس من أجل معادلات نظرية أو استراتيجيات، بل من أجل كل طفل، وكل شاب، وكل صبي وصبية في لبنان، كي يعيشوا هذه اللحظات، مهما كان بلدنا معرّضًا لمختلف أنواع الاضطرابات والحروب والأزمات، لنصبح دولة فعلية لا دولة نظرية".