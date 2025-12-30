بهية الحريري في جولة على معرض "النظرة الأخيرة على مرسم الفنان محمد علي الخطيب"

جالت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري على معرض"النظرة الأخيرة على مرسم الفنان والشاعر الراحل محمد علي الخطيب" والذي أقيم برعاية وزارة الثقافة في مقر مرسم الفنان الخطيب في بناية دندشلي بحي البراد وسط مدينة صيدا .
وكان في استقبال الحريري زوجة الفنان الراحل الخطيب الدكتورة ذكاء الحر ونجله الدكتور اياد الخطيب، حيث جالت برفقتهما في أرجاء المرسم الذي يضم مئات اللوحات الفنية من أعمال الفنان الراحل ، والتي تجسّد بالريشة واللون والفكرة أحداثاً ومراحل وحقبات وشخصيات عايشها، حيث كانت مناسبة لإستحضار مسيرة الراحل الفنية والأدبية وما تركه من بصمة ومدرسة متميزة في الفن التشكيلي كما في الشعر والكتابة .