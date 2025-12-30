تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بهية الحريري في جولة على معرض "النظرة الأخيرة على مرسم الفنان محمد علي الخطيب"

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:41
جالت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري على معرض"النظرة الأخيرة على مرسم الفنان والشاعر الراحل محمد علي الخطيب" والذي أقيم برعاية وزارة الثقافة في مقر مرسم الفنان الخطيب في بناية دندشلي بحي البراد وسط مدينة صيدا .

واعتبرت الحريري أن "الإرث الفني والثقافي للراحل الخطيب يشهد على مسيرته الإنسانية والفنية والأدبية الحافلة، التي جسّد بها التزامه قضايا وطنه وأمته وقضايا الإنسان في هذا العالم"، مؤكدة "أهمية تخليد ذكراه بالحفاظ على هذا الإرث"، ومشددة على "ضرورة تضافر كل الجهود لتبقى أعماله الفنية والأدبية محفوظة ومصانة، ولتكون مع غيرها مما تنبض به صيدا من نتاج غني ومتميز لمبدعيها في مجالات الثقافة والفكر والفنون، جزءاً من الفعاليات التي تستقبل وتحيي بها المدينة العام 2027 كعاصمة للثقافة والحوار المتوسطي". 

وكان في استقبال الحريري زوجة الفنان الراحل الخطيب الدكتورة ذكاء الحر ونجله الدكتور اياد الخطيب، حيث جالت برفقتهما في أرجاء المرسم الذي يضم مئات اللوحات الفنية من أعمال الفنان الراحل ، والتي تجسّد بالريشة واللون والفكرة أحداثاً ومراحل وحقبات وشخصيات عايشها، حيث كانت مناسبة لإستحضار مسيرة الراحل الفنية والأدبية وما تركه من بصمة ومدرسة متميزة في الفن التشكيلي كما في الشعر والكتابة .

