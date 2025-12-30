بهية الحريري في جولة على معرض "النظرة الأخيرة على مرسم الفنان محمد علي الخطيب"

جالت رئيسة السيدة على معرض"النظرة الأخيرة على مرسم الفنان والشاعر الراحل محمد " والذي أقيم برعاية في مقر مرسم الفنان في بناية دندشلي بحي البراد وسط مدينة .

واعتبرت أن "الإرث الفني والثقافي للراحل الخطيب يشهد على مسيرته الإنسانية والفنية والأدبية الحافلة، التي جسّد بها التزامه قضايا وطنه وأمته وقضايا الإنسان في هذا العالم"، مؤكدة "أهمية تخليد ذكراه بالحفاظ على هذا الإرث"، ومشددة على "ضرورة تضافر كل الجهود لتبقى أعماله الفنية والأدبية محفوظة ومصانة، ولتكون مع غيرها مما تنبض به صيدا من نتاج غني ومتميز لمبدعيها في مجالات الثقافة والفكر والفنون، جزءاً من الفعاليات التي تستقبل وتحيي بها المدينة العام 2027 كعاصمة للثقافة والحوار المتوسطي".

وكان في استقبال الحريري زوجة الفنان الراحل الخطيب الدكتورة ذكاء الحر ونجله الدكتور اياد الخطيب، حيث جالت برفقتهما في أرجاء المرسم الذي يضم مئات اللوحات الفنية من أعمال الفنان الراحل ، والتي تجسّد بالريشة واللون والفكرة أحداثاً ومراحل وحقبات وشخصيات عايشها، حيث كانت مناسبة لإستحضار مسيرة الراحل الفنية والأدبية وما تركه من بصمة ومدرسة متميزة في الفن التشكيلي كما في الشعر والكتابة .