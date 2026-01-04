تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

المغترب اللبناني فوزي نقولا يوقع روايته "مريم فرح" في جامعة البلمند

Lebanon 24
04-01-2026 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1463658-639031302993121471.jpg
Doc-P-1463658-639031302993121471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت جامعة البلمند فعالية ثقافية واجتماعية مميزة، حضرها عدد من المغتربين اللبنانيين، حيث وقع الدكتور فوزي سليم نقولا روايته الجديدة بعنوان "مريم فرح، حكاية من الشرق الحزين".

تتناول الرواية حقبة تمتد على مدى مئة عام من تاريخ الشرق، بما تحمله من أزمات ومآس وتحولات كبرى، مع تركيز خاص على لبنان الذي عانى ويلات الصراعات الطائفية الداخلية، إلى جانب الاعتداءات والاحتلالات الخارجية، وذلك في ظل متغيرات إقليمية ترسم خرائط جديدة للمنطقة.

وأدار النقاش حول العمل الأدبي هنيبعل كرم، الذي نوه ب"أهمية الرواية ودور المثقفين المغتربين في أن يكونوا جسرا للتواصل بين الشرق والغرب لنقل صورة واقعية وموضوعية عن لبنان والمنطقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند و"مايكروسوفت"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة البلمند ومايكروسوفت توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعليم الذكاء الإصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة البلمند تطلق مشروع AWAIR لتعزيز جودة الهواء في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث ووفداً من جامعة البلمند في سبُل التعاون
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة البلمند

الشرق والغرب

سليم نقولا

لبنان وا

الاحتلال

الطائف

النقاش

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:02 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-01-03
Lebanon24
04:40 | 2026-01-02
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31
Lebanon24
15:02 | 2025-12-30
Lebanon24
07:31 | 2025-12-30
Lebanon24
04:41 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24