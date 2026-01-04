تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
المغترب اللبناني فوزي نقولا يوقع روايته "مريم فرح" في جامعة البلمند
Lebanon 24
04-01-2026
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
جامعة البلمند
فعالية ثقافية واجتماعية مميزة، حضرها عدد من المغتربين اللبنانيين، حيث وقع الدكتور فوزي
سليم نقولا
روايته الجديدة بعنوان "مريم فرح، حكاية من الشرق الحزين".
تتناول الرواية حقبة تمتد على مدى مئة عام من تاريخ الشرق، بما تحمله من أزمات ومآس وتحولات كبرى، مع تركيز خاص على
لبنان
الذي عانى ويلات الصراعات الطائفية الداخلية، إلى جانب الاعتداءات والاحتلالات الخارجية، وذلك في ظل متغيرات إقليمية ترسم خرائط جديدة للمنطقة.
وأدار
النقاش
حول العمل الأدبي هنيبعل كرم، الذي نوه ب"أهمية الرواية ودور المثقفين المغتربين في أن يكونوا جسرا للتواصل بين
الشرق والغرب
لنقل صورة واقعية وموضوعية عن لبنان والمنطقة".
جامعة البلمند
الشرق والغرب
سليم نقولا
لبنان وا
الاحتلال
الطائف
النقاش
لبنان
