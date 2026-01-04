المغترب اللبناني فوزي نقولا يوقع روايته "مريم فرح" في جامعة البلمند

شهدت فعالية ثقافية واجتماعية مميزة، حضرها عدد من المغتربين اللبنانيين، حيث وقع الدكتور فوزي روايته الجديدة بعنوان "مريم فرح، حكاية من الشرق الحزين".



تتناول الرواية حقبة تمتد على مدى مئة عام من تاريخ الشرق، بما تحمله من أزمات ومآس وتحولات كبرى، مع تركيز خاص على الذي عانى ويلات الصراعات الطائفية الداخلية، إلى جانب الاعتداءات والاحتلالات الخارجية، وذلك في ظل متغيرات إقليمية ترسم خرائط جديدة للمنطقة.



وأدار حول العمل الأدبي هنيبعل كرم، الذي نوه ب"أهمية الرواية ودور المثقفين المغتربين في أن يكونوا جسرا للتواصل بين لنقل صورة واقعية وموضوعية عن لبنان والمنطقة".

