وزيرة البيئة رعت حفل تخريج في مؤسسة سعيد وسعدى فخري في الزرارية

رعت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ممثلة بالمستشارة رمزا جابر، حفل تخريج المشاركات والمشاركين في دورات التمكين المهني للعام 2025 في مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية في بلدة الزرارية.



وحضر حفل التخرج وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتور حنين السيد ممثّلة بالسيدة نجوى بدير، وزير العمل الدكتور محمد حيدر ممثّلًا بالسيدة سمر حيدر، النائب هاني قبيسي ممثّلًا بالدكتور محمد قانصو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عمران فخري، إمام بلدة الزرارية الشيخ حسين بغدادي، للأمن العام اللواء حسن شقير ممثّلًا بالعقيد علي حلاوي، رئيس الجامعة ممثّلًا بالدكتور وسيم رمال، المركزي اللبنانية الثقافية محمد رسلان، بلديات ساحل الزهراني الأستاذ علي مطر، نمر تلج ممثلا لمؤسسة سعادة للثقافة، نقيب المهندسين السابق عارف ياسين، رؤساء البلديات، ومخاتير، فاعليات سياسية واجتماعية وتربوية وكشفية وبلدية.



بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن ارواح ثم كلمة مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية، ألقتها المديرة التنفيذية للمؤسسة في الزرارية ميرا مروة ومما جاء فيها: "يُشَرِّفُنا أنْ نَسْتَقْبِلَ اليومَ مَعالي وزيرةِ البيئةِ الدكتورةِ تمارا الزَّيْنِ ممثلة بالمستشارة رمزا جابر. وزيرة حاضرةٌ دائمًا في صُلْبِ المشهدِ الوطنيِّ أوّلًا، والبيئيِّ والإنمائيِّ بطبيعةِ الحالِ. وزيرةٌ أَثْبَتَتْ جَدارتَها وكفاءتَها والتزامَها بقضايا الوطنِ، التي هي هي قضايا الناسِ، غالبيّةِ الناسِ الذينَ يَتَطَلَّعونَ معَ معالي الوزيرةِ إلى بناءِ دولةِ القانونِ وتثبيتِ الاستقرارِ العامِّ، وقبلَ ذلكَ، يَتَطَلَّعونَ معها إلى تحريرِ جنوبِنا الحبيبِ، وإعادةِ بناءِ ما دَمَّرَهُ العدوانُ، والذَّوْدِ عنِ السيادةِ الكاملةِ وطنيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا".



أضافت: "رغمَ الظروفِ الصعبةِ الناتجةِ عنِ استمرارِ العدوانِ المجرمِ والمتواصلِ على لبنانَ بعامّةٍ، وجنوبِنا الحبيبِ بخاصّةٍ، واصلتْ مؤسّسةُ سعيدٍ وسعدى فخري الإنمائيّةُ، بتوجيهٍ ومتابعةٍ من رئيسةِ الهيئةِ الإداريّةِ سعادةِ السفيرةِ سعدى الأسعد فخري، والرئيسِ الفخريِّ للمؤسّسةِ القنصلِ سعيدِ فخري، تنفيذَ برامجِها الإنمائيّةِ والاجتماعيّةِ والبيئيّةِ والثقافيّةِ. إنَّ إصرارَ الهيئةِ الإداريّةِ على متابعةِ نشاطِها العامِّ انطلقَ وينطلقُ من ثباتِ أهلِنا في أرضِهم، وإصرارِهم على مواجهةِ آلةِ الموتِ بإرادةِ الحياةِ. وتابعت: من هنا كانتْ رؤيتُنا للعامِ ٢٠٢٦: ثباتٌ، ونموٌّ، وعملٌ نحوَ الغدِ الأجملِ.



تابعت: "لقد نَفَّذْنا خلالَ العامِ الماضي عشراتِ الدوراتِ والأنشطةِ، هذا فضلًا عن العشراتِ من الأنشطةِ المتنوّعةِ التي تشاركْنا بها معَ مؤسّساتٍ صديقةٍ، أو أنشطةٍ نَفَّذَتْها مؤسّساتٌ وبلديّاتٌ وهيئاتٌ رسميّةٌ وأهليّةٌ، مستفيدةً من المساحةِ العامّةِ المُؤهَّلةِ التي وفَّرَتْها المؤسّسةُ بصورةٍ مجانيّةٍ بالكاملِ. شكرًا معالي الوزيرةِ على حضورِكِ المُقَدَّرِ إلى بلدتِكِ ومؤسّستِكِ اليومَ، وسيكونُ لنا لقاءٌ قريبٌ نبحثُ معكِ فيه رؤيتَنا للواقعِ البيئيِّ في المنطقةِ، بالتنسيقِ مع اتحادِ بلديّاتِ ساحلِ الزهراني، ولجنةِ المتابعةِ التي انبثقتْ عنِ المؤتمرِ البيئيِّ الأوّلِ الذي عُقِدَ في المؤسّسةِ، وبهذه القاعةِ، برعايةِ وحضورِ الوزيرِ السابقِ الدكتورِ ناصرِ ياسين".



تلا كلمة مروة، عرض فيلم عن الدورات المنفذة العام 2025 وعدد من الذين دخلوا إلى سوق العمل. ثم أُلقت جابر كلمة الوزيرة الزين، حيث نقلت تحيات الوزيرة الراعية واعتذارها عن عدم الحضور الشخصي لأسباب طارئة.



ونوّهت جابر بعمل مؤسسة فخري "التي قدّمت نموذجًا من العمل الإنمائي الرائد"، مؤكدةً الحرص على تطوير التعاون في المجال البيئي، الذي أعطته المؤسسة حيّزًا هامًا في برامجها رغم حداثة تأسيسها وذلك من خلال برامجها المتنوّعة في المجالات التربوية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، مؤكّدةً أن الوزيرة تولي هذا النوع من المبادرات اهتمامًا خاصًا.



كما شدّدت على الدور المحوري للمرأة في المجتمع، لا سيّما في مجالات التعليم والتمكين والصمود، مثنيةً على جهود النساء المشاركات وإصرارهنّ على الاستمرار رغم التحديات. وأكّدت اهمية تعزيز الوعي البيئي ودعم المبادرات التنموية المستدامة.



وفي الختام، قدّم الهيئة الإدارية في المؤسسة درعًا تكريمية إلى الوزيرة الراعية، تسلّمته السيدة جابر، كما تم توزيع شهادات دورات التمكين على المشاركات والمشاركين، وسط أجواء من التقدير والتشجير.

