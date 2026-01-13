الجامعة الأميركية في بيروت أحيت حفل كتاب "تحفة الملوك في التعبير"

أطلقت دار نشر الجامعة الأميركية في ، بالتعاون مع كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل للدراسات العربية والإسلامية الأميركية في بيروت، حفل كتاب "تحفة الملوك في التعبير"، وهو نص عربي من القرن العاشر مُحقق حديثا حول تفسير الأحلام.

وتخلل الفعالية محادثة بين المشاركة في تحقيق الطبعة الجديدة الدكتورة لينا الجمال وطالبة الدكتوراه في دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة التي أدارت روان حلو.



في مستهل النقاش، دعت حلو الدكتورة الجمّال إلى الحديث عن كيفية تعرفها لأول مرة على المخطوطة وعن الأهمية الأوسع لأدب تفسير الأحلام في التاريخ الفكري العربي. وأوضحت الجمال أن "تحفة الملوك" يُعد "أقدم كتاب معروف في تفسير الأحلام من تأليف شخصية سياسية – وهو أبو أحمد خلف السجستاني، أمير سجستان في القرن العاشر – مما يجعله عملا فريدا من نوعه في هذا الجنس الأدبي الذي يهيمن عليه عادة علماء الدين والمتصوفة".



وأشارت إلى أن "النص يوفر نافذة على الديناميات السياسية والاجتماعية بقدر ما هو دليل لتفسير الأحلام، فالسجستاني يعرض رموز الأحلام من منظور الحاكم، مقدما رؤى تعكس الاهتمام بقضايا السلطة والشرعية والأخلاق والنظام الاجتماعي. ويكشف تناوله للرؤى التي تشمل الحُكام والحرفيين والعبيد والنساء والأطفال عن نظرة طبقية للعالم في عصره. فكل فئة اجتماعية تحمل دلالة رمزية خاصة".



ولفتت الى أنه "السجستاني استعان بالطب والفلك والرياضيات لتبرير تفسيراته"، معتبرة أن "جهده استراتيجية دفاعية هدفها إضفاء الشرعية على تفسير الأحلام بوصفه ممارسة فكرية منهجية. ومن خلال إسناد عمله إلى علوم عصره، نأى بتفسير الأحلام عن الخرافة وقدمه كعمل منهجي ذي مغزى روحي في آن معا".



وأوضحت الجمّال أن "كتب تفسير الأحلام تعد بمثابة تعليقات مبطَّنة على المجتمعات التي أنتجتها. ففي "تحفة الملوك"، يجد القارئ انعكاسات مشفرة حول العدالة والتقوى والسلطة والنوع الاجتماعي، بل وحتى العبودية. ونظرا لاعتبار الأحلام وسائل للتواصل الإلهي في التقليد الإسلامي، استطاع المؤلف تضمين رسائل اجتماعية وسياسية ضمن إطار ديني مشروع".



واختتمت الفعالية بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية، طرح خلالها الحضور أسئلة حول الروابط بين نصوص الأحلام الكلاسيكية والنظريات النفسية الحديثة. وشددت الجمّال على "ضرورة احترام السياق التاريخي"، محذرة من "إسقاط الأفكار المعاصرة على نصوص ما قبل العصر الحديث".

كما تطرقت إلى التحديات التي واجهتها في إعداد هذه الطبعة. وقد شملت هذه التحديات كل شيء، بدءا من "مقابلة النسخ المختلفة للمخطوطة وصولا إلى إعادة بناء المقاطع التالفة". وتحدثت أيضا عن "أهمية إتاحة مثل هذه الأعمال للقراء المعاصرين".



وذكر بيان للجامعة، أن "كتاب "تحفة الملوك في التعبير" صدر عن دار نشر الجامعة الأميركية في بيروت ضمن سلسلة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للنصوص العربية والإسلامية. واشترك في تحقيق هذه الطبعة كل من الجمّال وأستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور بلال الأرفه لي. ويجمع هذا التعاون خبرات الباحثَيْن في مجال تحقيق المخطوطات العربية والتاريخ الفكري الإسلامي والأدب العربي الكلاسيكي، بما يضمن التوازن بين الصرامة الأكاديمية ووضوح ".



ولفت الى أن "هذه الطبعة تشكل المرة الأولى التي يُحقق فيها هذا النص ويُتاح للجمهور المعاصر. فهي تقدم للباحثين والطلاب موردا لا يقدر بثمن لفهم كيفية تفسير الأحلام وتصنيفها وتسييسها في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى. وعلى نطاق أوسع، يساهم هذا الإصدار في ترسيخ أدب الأحلام بوصفه مجالا جادا للبحث يربط بين اللاهوت والسياسة والأدب والعلم".



وأشار البيان الى أنه "من خلال هذه الفعالية، أكدت دار نشر الجامعة الأميركية في بيروت وكرسي الشيخ زايد مجددا التزامهما بتعزيز البحث العلمي الرصين وإحياء النصوص الأساسية من التراث العربي الإسلامي".

